Famiglia nel bosco, immagini dei figli nell'istanza "scioccante" dei consulenti: "Stanno male", morsi e urla

I segni del “trauma da sradicamento” nei figli dei coniugi Trevallion sono diversi ed evidenti, anche con manifestazioni di autolesionismo. È il quadro fatto dal team di consulenti della famiglia nel bosco degli oltre tre mesi passati dai tre bambini e dalla madre all’interno della casa famiglia di Vasto. “Stanno male” scrivono i legali nella relazione allegata alla quarta istanza di ricongiungimento dei genitori e la coppia.

La relazione dei consulenti della famiglia nel bosco

Gli effetti sull’equilibrio psicologico dei tre bambini sono stati rilevati dai due avvocati della famiglia, Marco Femminella e Danila Solinas, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, attraverso l’analisi di un centinaio di file contenenti foto, video, audio e disegni dei piccoli.

Il team ha inviato otto file di foto digitali, due video e due disegni, per dimostrare come le ripercussioni “sul piano emotivo, comportamentale e relazionale” della separazione siano già in atto e “in progressiva esacerbazione“.

ANSA

L’istanza per il ricongiungimento

Su questi elementi i legali si basano per chiedere ancora una volta la revoca della sospensione della potestà genitoriale per la coppia, sottolineando che la perizia in corso su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham non debba essere un ostacolo al ricongiungimento.

La maggior parte dei video sono stati girati dalla madre, che, secondo quanto sostenuto dai consulenti, avrebbe tutti i motivi per essere angosciata dalla situazione: “Tutta la documentazione, inoltre, smentisce la versione dell’ostilità di Catherine: semplicemente è una mamma disperata che assiste ogni giorno alla incomprensibile sofferenza dei figli”.

Per questo i legali confermano i comportamenti “ostili e pregiudizievoli” da parte di operatori e assistenti sociali.

I segni di autolesionismo

Secondo quanto riportato da Repubblica, i file inviati al tribunale dei Minori dell’Aquila mostrano manifestazioni di ansia che i tre bambini non avrebbero in passato mai espresso, ma anche segni di autolesionismo.

Nei filmati e nelle foto è possibile vedere i piccoli mordersi le mani, succhiare i colletti dei maglioni, oltre a “stati emotivi disfunzionali” come risposte aggressive al personale della casa famiglia, pianti frequenti e risvegli nella notte urlando.

Come sottolinea i consulenti della famiglia, “solo per il servizio sociale il dolore dei bimbi è invisibile”.

“Ostinarsi su questa strada da parte degli assistenti non solo è incomprensibile – scrivono – ma genera profili di responsabilità significativi: questa vicenda sta per diventare un danno traumatico potenzialmente gravissimo”.

Intervenendo in diretta a Uno Mattina, la psicologa Martina Aiello ha sostenuto come non sussistano ragioni per tenere ancora i bambini nella struttura di Vasto: “Hanno la maestra, hanno un contesto abitativo…adesso stiamo aspettando gli esiti della perizia, però sono troppo lunghi per il danno che stanno subendo i bambini”.