Famiglia nel bosco, in Italia arriva la sorella psicologa di Catherine: "Bimbi sani, non usano i videogiochi"

Nel caso della famiglia del bosco arriva l’intervento di Rachael Birmingham, psicologa australiana con oltre vent’anni di carriera e sorella di Catherine. La zia dei tre bimbi ospiti da oltre due mesi nella comunità di Vasto è già intervenuta sulla vicenda con una lettera ai servizi sociali di Palmoli, ma adesso volerà in Italia per sostenere in presenza i parenti.

Chi è Rachael Birmingham

Nella missiva inviata il 6 ottobre 2024 e riportata dal quotidiano Il Centro, Rachael Birmingham si è presentata al Comune in provincia di Vasto come una psicologa con vent’anni di esperienza nello stato australiano di Victoria, dove svolge il ruolo di “responsabile di supporto all’istruzione” alla Sacred Heart Primary School, dopo otto anni di docenza alla Trobe University Australia, e gestisce “un programma dopo scuola di sviluppo di competenze di vita”.

Proprio in virtù del suo percorso professionale, ha espresso il suo parere sulla crescita dei nipoti, non soltanto con gli occhi della zia.

La lettera della sorella psicologa di Catherine

Nella lettera ai servizi sociali, la psicologa ha spiegato di aver trascorso tre settimane nell’abitazione della famiglia nel bosco di Palmoli, durante le quali ha potuto osservare “un ambiente molto sicuro e accogliente” per i figli della sorella Catherine.

Rachael Birmingham ha assicurato come i bisogni primari fossero soddisfatti con “cibo fresco, nutriente ed eccellente” e anche gli aspetti motivi, “richiamando l’importanza della famiglia, e riconoscendo il contributo e il valore che ciascun bambino porta”.

La professionista si è concentrata anche sul metodo di istruzione adottato per i nipoti, confrontandoli con l’approccio educativo attraverso la scolarizzazione scelto per il figlio: “I loro bisogni mentali sono nutriti a casa attraverso l’approccio unschooling” ha spiegato.

Secondo quanto ha potuto osservare nell’interazione con i bambini, infatti, i tre piccoli hanno acceso a una varietà di strumenti di apprendimento alternativo e “scelgono di leggere libri che avranno un impatto positivo diretto sul loro sviluppo accademico piuttosto che giocare ai videogiochi”.

La perizia sulla famiglia nel bosco

La visita di Rachael Birmingham arriva a pochi giorni dall’inizio della perizia sulla famiglia nel bosco, disposta dal tribunale dei Minorenni dell’Aquila per valutare l’idoneità genitoriale dei coniugi Trevallion.

La psicologa potrebbe affiancarsi al consulente nominato dalla difesa, lo psichiatra Tonino Cantelmi, che si è detto ottimista sui risultati, ma al tempo stesso ha definito “preoccupanti” i 120 giorni che il consulente tecnico d’ufficio Simona Ceccoli avrà per portare a termine la perizia, oltre ai tempi per la stesura della relazione.

“Si potrebbe arrivare fino a giugno – ha spiegato in un’intervista a Fanpage – ma spero che ci sia anche qualche giudice di buon senso e ci si renda conto che non è un contesto abusante o violento, e che si tratta di genitori per i quali i figli sono una priorità, e che tra loro sono molto uniti. Cosa che nelle nostre famiglie borghesi a volte è impossibile da immaginare”.