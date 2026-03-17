Famiglia nel bosco in Senato da La Russa il 25 marzo, è polemica dell'opposizione: "Basso scopo elettorale"

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La scelta di Ignazio La Russa di incontrare la famiglia nel bosco in Senato, l’organo che egli presiede, è un modo per sfruttare “la vicenda per bassi scopi elettorali in vista del referendum”, ed è anche un fatto “molto grave” che “dimostra cinismo” e soprattutto “spregiudicatezza istituzionale”. Lo ha dichiarato a Radio Popolare Walter Verini, deputato del Partito Democratico, che ai microfoni ha condiviso il suo pensiero sulle ultime novità sulla famiglia Neorurale.

L’opposizione contro Ignazio La Russa

Come anticipato, la scelta di Ignazio La Russa di incontrare in Senato la famiglia nel bosco, con data calendarizzata al 25 marzo, ha scatenato diverse polemiche.

A tenere banco sono le dichiarazioni rilasciate dal deputato dem Walter Verini a Radio Popolare lunedì 16 marzo. “La Russa interpreta il suo ruolo con faziosità e scarso rispetto per le istituzioni”, ha affermato.

Nel suo intervento Verini ha sottolineato il suo “profondo rispetto per la tragedia emotiva che stanno vivendo i bambini e la famiglia” e per questo accusa La Russa di sfruttare “la vicenda per bassi scopi elettorali in vista del referendum”.

La mossa del presidente del Senato si rivela, quindi, “molto grave” e “dimostra cinismo, spregiudicatezza istituzionale, ma anche nervosismo in vista di domenica”, ovvero del primo giorno di referendum.

Il riferimento a Bibbiano

Nell’intervento di Verini aleggiano poi i fantasmi di Bibbiano. Il deputato lo dice senza mezze misure: “In vicende come queste che riguardano ragazzini ci vogliono sensibilità, delicatezza”, e soprattutto un “confronto serrato e disponibilità tra famiglia, psicologi, assistenti sociali, magistrati minorili, legali”.

Per questo motivo “La Russa in qualche modo ricorda lo stesso cinismo che venne usato in occasione della vicenda di Bibbiano”. La vicenda, ricordiamo, ebbe una grande risonanza mediatica e infiammò lo scontro politico. Il 9 luglio 2025, infine, si concluse con 11 assoluzioni e 3 condanne, a vario titolo, per falso in atto pubblico e rivelazione di segreto. Nessun affido illecito, secondo i giudici.

L’invito della famiglia nel bosco in Senato

Attraverso i suoi canali social Ignazio La Russa ha dato l’annuncio ufficiale: “La notizia la do e la confermo ora: vedrò i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del bosco mercoledì prossimo con buona pace delle polemiche inutili“. Inizialmente, infatti, era stato riportato che il presidente del Senato attendeva i Birmingham-Trevallion a Palazzo Madama per mercoledì 18, un dato smentito dal diretto interessato perché “questo mercoledì non c’è aula, non sarò a Roma e sono come tutti in attesa della data referendaria”.

Anche la tiktoker Rita De Crescenzo ha comunicato la sua volontà di incontrare la famiglia “per vedere se possiamo essere utili grazie ai nostri follower, per dare un aiuto”.