Famiglia nel bosco, incontro segreto e svolta dopo il sì di Nathan senza Catherine: nuovo futuro per i figli

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Nathan Trevallion, il padre della cosiddetta Famiglia nel bosco, avrebbe acconsentito a prendere residenza in una casa di proprietà del Comune di Palmoli, in cui potrebbe abitare insieme ai tre figli, che gli sarebbero affidati in via esclusiva. La svolta dopo un incontro con gli assistenti sociali a Monteodorisio da cui la madre dei bambini, Catherine Birmingham, è stata esclusa.

L’incontro segreto

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, Trevallion avrebbe incontrato l’assistente sociale Veruska D’Angelo, che si occupa del caso, insieme alla Garante per l’infanzia dell’Abruzzo Alessandra De Febis e a un traduttore.

L’incontro si sarebbe svolto presso l’Asl del comune di Monteodorisio, si trova l’ufficio di D’Angelo. Esclusa la madre dei bambini, Catherine Birmingham, di recente allontanata dalla casa famiglia di Vasto in cui i figli risiedono.

ANSA

Nell’incontro, Trevallion avrebbe acconsentito a buona parte delle richieste del tribunale dei minori dell’Aquila. Entro fine mese potrebbe abitare insieme ai propri figli.

Il futuro della Famiglia nel bosco

Trevallion si è detto disponibile a un percorso con l’assistente sociale, a controlli regolari dei figli da un pediatra, a sottoporre i figli ai cicli vaccinali obbligatori e a iscriverli a una scuola pubblica.

Otterrà in cambio una casa di proprietà del Comune di Palmoli, in comodato d’uso, a pochi metri dalla scuola che i bambini potrebbero frequentare e dal campo sportivo.

Si tratterebbe della vecchia casa del custode del campo, recentemente ristrutturata e dotata di pannelli solari, pompe di calore per la climatizzazione, tre stanze e 72 metri quadri di estensione.

L’affidamento dei figli e la posizione della madre

Questo lavoro dovrebbe permettere al percorso pensato da assistente sociale, tutrice e Garante dell’infanzia che si concluderebbe con l’affidamento esclusivo dei figli al padre in tempi rapidi, forse prima della fine del mese di maggio.

Secondo quanto raccolto sempre da Repubblica, i presenti all’incontro sostengono che serve che: “Catherine capisca che non ha di fronte degli avversari”.

Per il momento la madre sembra essere stata esclusa dal percorso, dopo essere stata allontanata dalla casa famiglia in cui i figli risiedono. È stata accusata di aver avuto atteggiamenti ostili nei confronti del personale e degli assistenti sociali.