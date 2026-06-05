Famiglia nel bosco, incontro tra la madre Catherine e i figli a Gissi: "Soffrono tutti per la lontananza"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Gissi, in una struttura protetta, è andato in scena l’incontro tra i bimbi della famiglia nel bosco e la madre Catherine Birmingham, che ha potuto così riabbracciare dal vivo i suoi tre figli. L’avvocato Simone Pillon ha dichiarato: “Soffrono tutti per la lontananza”. I genitori della famiglia nel bosco, intanto, si preparano a realizzare a Palmoli una nuova abitazione, che sorgerà su un terreno vicino al casolare già esistente, ritenuto non idoneo ad ospitare in sicurezza i bambini.

L’incontro tra la madre Catherine e i figli

Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta famiglia nel bosco, ha riabbracciato i figli in una struttura protetta di Gissi a 20 giorni di distanza dal primo incontro e 3 mesi dopo il suo allontanamento dalla casa famiglia di Vasto, dove i tre bimbi (la più grande di 9 anni e i due gemelli, maschio e femmina, di 7) erano stati trasferiti assieme a lei il 20 novembre 2025 dopo la decisione del Tribunale per i minori dell’Aquila di sospendere la potestà genitoriale.

Mamma e figli hanno trascorso insieme alcune ore. Prima dell’incontro, Catherine si era detta preoccupata per le condizioni dei bimbi, ma comunque fiduciosa in merito al ricongiungimento del nucleo familiare assieme a papà Nathan Trevallion.

ANSA

Le parole di Simone Pillon sull’incontro

L’avvocato Simone Pillon, che assiste i genitori della famiglia nel bosco, in alcune dichiarazioni riportate da Il Messaggero ha descritto così l’incontro tra Catherine Birmingham e i suoi tre figli: “L’incontro è andato bene. C’è un grande affetto”.

Pillon ha poi aggiunto: “Soffrono tutti per la reciproca lontananza“.

La nuova casa nel bosco a Palmoli

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, in attesa di poter riabbracciare in via definitiva i loro figli, si preparano intanto a realizzare a Palmoli una nuova casa concepita per integrarsi nel contesto naturale, senza causare impatti sul paesaggio.

L’abitazione sorgerà su un terreno vicino al casolare già esistente, ritenuto non idoneo ad ospitare in sicurezza i tre bambini.

Le nuove dichiarazioni dell’avvocato Simone Pillon

Simone Pillon ha rilasciato nuove dichiarazioni pubbliche nella mattinata di venerdì 5 giugno, nel corso della trasmissione Morning News.

L’avvocato ha spiegato che a Catherine sono concesse “due telefonate a settimana e un incontro a settimana, mentre il papà può vedere i bambini tutti i giorni”.

“La situazione è molto rarefatta”, ha aggiunto Simone Pillon, che ha tenuto a sottolineare il fatto che i due genitori della famiglia nel bosco “tutt’oggi sommergono i figli di affetto nonostante la distanza, prendendosi cura di loro per quanto possibile”.