Famiglia nel bosco, ipotesi affidamento esclusivo a papà Nathan dopo le tensioni con Catherine Birmingham

La potestà genitoriale dei bambini della famiglia nel bosco potrebbe essere restituita al padre Nathan ma non alla madre Catherine. È questa l’ipotesi che si starebbe profilando. La donna intanto è stata costretta ad abbandonare la struttura in cui si trovava con i figli, a seguito di un’ordinanza restrittiva emessa dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila.

L’ipotesi di affidamento esclusivo a Nathan

Catherine Birmingham, da quando sono iniziate le indagini sulla sua famiglia, ha eretto un muro di ostilità nei confronti di tutti coloro che hanno tentato di avvicinarsi ai suoi figli per imporre regole che per lei non erano idonee.

Si è opposta a portare i bambini da un pediatra, a farli andare a scuola, o farli vivere in una casa con doccia, termosifoni, bidet.

Andando a vivere nella struttura protetta di Vasto insieme ai figli, la donna ha continuato a scontrarsi costantemente con le assistenti sociali. Questo atteggiamento avrebbe fatto avvicinare l’ipotesi di concedere l’affidamento esclusivo dei piccoli al padre Nathan, mentre il Tribunale per i Minorenni de L’Aquila ha disposto l’allontanamento di Catherine dalla struttura protetta in cui viveva con i figli.

Ciò significa che, se anche la famiglia nel bosco dovesse tornare a riunirsi, a rispondere a tutti gli effetti alle necessità dei bambini, ovvero l’istruzione, i controlli sanitari e l’alloggio, sarebbe soltanto Nathan.

L’allontanamento di Catherine dalla struttura protetta

Il Tribunale per i Minorenni de L’Aquila, con un provvedimento, ha disposto il trasferimento immediato dei bambini in un’altra località protetta, stabilendo che, da questo momento, il percorso dei minori proseguirà senza la presenza della madre.

Catherine ha varcato definitivamente il cancello della casa famiglia a Vasto che la ospitava dal 20 novembre.

La sorella Rachel Birmingham ha detto che la donna è “in shock totale“. “Siamo venute qui per assisterla, per starle vicino”, ha sottolineato.

Catherine non è potuta andare nella struttura protetta e ha visto i suoi figli soltanto in una videochat che, a quanto riferito dalla sorella, sarebbe stata “straziante“.

I legali della famiglia di Nathan e Catherine presenteranno il 9 marzo un reclamo alla Corte d’Appello dell’Aquila per una sospensione del provvedimento di allontanamento della madre e quindi per poter far tornare la donna a stare con i propri figli nell’attesa che vengano concluse tutte le perizie che sono state chieste.

Le tensioni tra i due genitori

I giudici hanno definito il comportamento dei due genitori totalmente differente, più accomodante lui e intransigente lei. È proprio Nathan che, dall’inizio della vicenda, ha sempre cercato di mediare tra assistenti sociali e la moglie.

“Il 14 gennaio – hanno annotato i giudici – si è riusciti a somministrare le vaccinazioni grazie alla collaborazione del padre che è stato di supporto alla moglie, ha cercato di rassicurarla più volte, invitandola a mantenere la calma poiché Catherine ha visibilmente espresso la sua contrarietà e non condivisione dei vaccini”.

All’indomani del provvedimento di allontanamento dalla casa famiglia per Birmingham, si vocifera che ci sia stata una discussione tra loro. Momenti di tensione presto rientrati.

Gli assistenti sociali, a fronte di una decisione particolarmente dura nei confronti della madre, auspicano ora maggiore flessibilità istituzionale nei confronti di un padre che si è rivelato estremamente positivo nella gestione dei conflitti quotidiani.