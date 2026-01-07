Famiglia nel bosco, l'accusa della mamma di Catherine all'Italia "che sta tornando indietro nei secoli"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non usa mezze parole la madre di Catherine Birmingham, che dall’Australia sta seguendo la vicenda della famiglia nel bosco che riguarda la figlia. La donna dice di non riuscire a capire che cosa Catherine e Nathan Trevallion avrebbero fatto di sbagliato, quindi attacca l’Italia: “Una nazione che oggi sta tornando indietro nei secoli”.

La madre di Catherine Birmingham contro l’Italia

In esclusiva l’inviata Elisa Sciuto è riuscita ad intervistare da remoto la madre di Catherine Birmingham per il programma Dentro la notizia.

La donna non nasconde la sua preoccupazione né il suo risentimento nei confronti delle autorità italiane che si stanno occupando del caso della famiglia nel bosco.

“Non riesco a mangiare, non riesco a dormire, non riesco a fare nulla”, dice dal suo telefono. Durante la conversazione con l’inviata fa spesso ricorso alla parola “ridicolo“.

Per lei l’Italia è “una nazione che oggi sta tornando indietro nei secoli, in un’epoca buia. È ridicolo”.

Il suo parere sulla famiglia nel bosco

Dal momento in cui le autorità hanno deciso di separare Nathan e Catherine dai figli, la madre della donna non si dà pace. “Sono molto seccata per questo”, dice.

“Loro avrebbero dovuto fare qualcosa di sbagliato, che io non riesco a capire”, aggiunge la donna. “I bambini stanno semplicemente crollando“, sostiene la madre di Catherine. “Hanno separato i bambini dai genitori, questa è una cosa ridicola. Sono arrabbiata“, sottolinea. Per il momento i suoi piani non prevedono una visita in Italia.

La nuova relazione degli assistenti sociali

Repubblica scrive che secondo una nuova relazione presentata il 24 dicembre dall’assistente sociale Veruska D’Angelo e dagli operatori impegnati nella casa famiglia di Vasto, Catherine Birmingham si sarebbe opposta a qualsiasi insegnamento da impartire ai figli.

Nell’arco della giornata la donna opporrebbe continue resistenze alle regole interne della casa, con scarsa cura degli ambienti di cui è ospite, anche se i suoi avvocati Marco Femminella e Danila Solinas negano queste circostanze.

Dalla permanenza dei tre figli presso la casa famiglia di Vasto, tuttavia, arriverebbero esiti positivi: “Mostrano capacità di adattamento al nuovo contesto”, scrive Veruska D’Angelo nella relazione, sempre secondo Repubblica.