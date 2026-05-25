Famiglia nel bosco, l'altro caso a Caprese Michelangelo: genitori Harald e Nadia non sentono i figli da 7 mesi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non solo la famiglia nel bosco di Palmoli, in Abruzzo. In Toscana, a Caprese Michelangelo, c’è una situazione per certi versi simile, due bambini di 9 e 5 anni allontanati dai genitori e ora in una comunità protetta. "È un dolore al cuore quando non sappiamo niente dei nostri figli", dicono in tv i genitori Harald e Nadia, che non vedono i loro due figli da ben 7 mesi.

Famiglia nel bosco, l’altro caso a Caprese Michelangelo

Nell’ultima puntata del 24 maggio di Fuori dal Coro su Rete 4 è andata in onda una intervista a Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel bosco.

Ma nel programma condotto da Mario Giordano si è anche parlato di un caso sotto molti aspetti simile a quello di Palmoli.

A Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, lo scorso ottobre due bambini sono stati portati via dalla casa di famiglia da servizi sociali e forze dell’ordine, su disposizione del tribunale dei minorenni di Firenze.

Da allora i due fratellini, di 9 e 5 anni, si trovano in una comunità protetta.

I genitori Harald e Nadia non vedono i figli da 7 mesi

A Fuori dal Coro Mario Giordano ha raccolto le voci dei genitori, che non vedono i figli da 7 mesi.

"Non si vive, è un dolore al cuore quando non sappiamo niente dei nostri figli", dicono Harald Leo Valentin e Nadia Paulovich.

I due si chiedono cosa penseranno i bambini, non vedendo e sentendo da tempo i genitori: "Cosa gli staranno dicendo, che il papà non li vuole più, che la mamma li ha abbandonati".

Mamma Nadia lancia poi un appello: "Io sto aspettando ogni secondo che mi riportano, perché i bambini devono stare con la mamma e papà".

Il caso di Caprese Michelangelo

La famiglia vive in una casa (ristrutturata e dotata di tutti i confort) isolata nelle campagne di Caprese Michelangelo, dove si è trasferita tempo fa dalla provincia di Bolzano.

Nell’ottobre 2025 il tribunale per i minori di Firenze, su indicazione dei servizi sociali, ha disposto l’allontanamento dei figli della coppia per irregolarità nel percorso scolastico dei bambini e per la mancanza di collaborazione per i controlli sanitari.

I genitori, lui altoatesino e lei bielorussa, fanno parte di un movimento internazionale che non riconosce l’autorità dello Stato: "Noi è, io sono", ramo italiano dello statunitense "One people".

A differenza della famiglia nel bosco abruzzese, i genitori non si sarebbero finora mostrati molto collaborativi con le autorità.

Nei mesi scorsi il padre Harald ha parlato di "rapimento" e denunciato i carabinieri che erano intervenuti per eseguire l’ordine del tribunale.

"I miei figli sono prigionieri politici od ostaggi?", chiedeva in un video pubblicato a gennaio sui social.