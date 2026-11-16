Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’altro caso "famiglia nel bosco": dal 16 ottobre 2025 Harald e Nadia non vedono i due figli, prelevati dai carabinieri nel casolare di Caprese Michelangelo in provincia di Arezzo su ordine del Tribunale per i minorenni di Firenze. La madre, in lacrime, denuncia 13 mesi di silenzio: l’unica notizia è la Pec di una tutrice, mentre i bambini si trovano in una struttura secretata.

L’altra famiglia nel bosco a Caprese Michelangelo

La madre Nadia cerca consolazione attraverso le foto sul telefono: i due figli in bicicletta, le passeggiate in montagna, i giochi tra il prato e il bosco. Le foto arrivano fino alla mattina del 16 ottobre 2025: da quel giorno lei e il marito Harald Leo Valentin non hanno più visto i bambini.

Erano stati portati via dal casolare in località La Creta, a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Firenze. A più di un anno di distanza la coppia è stata ascoltata dal programma di Rete 4 "Fuori dal coro". Il racconto della madre, in lacrime, è quello di un’attesa senza risposte.

Il blitz ripreso dalle telecamere

Le telecamere di sorveglianza della villetta hanno ripreso tutta la scena. Secondo la ricostruzione del programma, i carabinieri entrarono alle 11:29, mentre gli assistenti sociali arrivarono solo tredici minuti dopo, alle 11:42. I bambini vennero portati fuori ancora in pigiama, con i soli calzini ai piedi, mentre i genitori furono trattenuti all’ingresso.

Il padre ha ricordato così quei momenti: "Hanno suonato al cancello, sono andato lì. Nel frattempo, mentre andavamo lì, da quel vialetto sono usciti 6 o 7 carabinieri che sono saliti attraverso il bosco". E ha aggiunto: "Hanno fatto un assalto in piena regola militare per venire a trovare due bambini di 4 e 8 anni".

Oggi la madre dice di non sapere nulla dei figli. "Niente, nessuna notizia, neanche scritta. Dove sono, come stanno? Nulla. Non so se stanno insieme, cosa mangiano, con chi stanno". L’unica comunicazione recente è arrivata per posta certificata: "Mi è arrivata una pec da un’avvocata di Firenze in cui lei scrive che lei è stata nominata dal Tribunale di Firenze come tutrice dei nostri figli e non abbiamo altre notizie".

I due fratelli si trovano infatti in una struttura il cui indirizzo è secretato, e nemmeno le istituzioni locali hanno fornito risposte. All’arrivo della troupe televisiva, la porta degli uffici dei servizi sociali era stata sostituita da un ingresso con codice d’accesso, e il personale si è rifiutato di parlare con i giornalisti.

Le ragioni del Tribunale

Rispetto al caso di Palmoli, secondo quanto emerso finora, il provvedimento dei giudici fiorentini si basa su più contestazioni. I bambini, educati in casa, non avrebbero sostenuto gli esami annuali previsti per l’istruzione parentale, non avrebbero avuto un pediatra di riferimento e non sarebbero stati in regola con le vaccinazioni. Inoltre i genitori avrebbero ostacolato le verifiche dei servizi sociali, e le occasioni di socializzazione dei figli sarebbero state scarse.

La coppia aderisce al movimento "Noi è, io sono" che non riconosce l’autorità dello Stato. Secondo La Nazione, l’intervento è arrivato dopo ripetuti appelli rimasti senza esito. A pochi giorni dal compleanno dei figli, il secondo lontano da casa, Nadia affida tutto a poche frasi: "Sento male nel cuore, perché non so dove sono. Io sempre sto aspettando che tornano i miei figli, i nostri figli. Non avevano il diritto a prendere bambini. Li hanno portati via con la forza, con violenza. So che loro stanno aspettando la mamma, perché io ho promesso che li vengo a prendere".