Famiglia nel bosco, l'amico di famiglia racconta che "Nathan è distrutto" dopo il no dei giudici al ricorso

Dopo il rigetto del ricorso della Corte d’Appello, i figli della “famiglia nel bosco” restano in casa famiglia a Vasto. Nathan, il padre, è descritto da un amico come profondamente provato e demoralizzato. Fino a pochi giorni prima fiducioso nel rientro dei bambini, ora c’è chi teme per lui che la decisione dei giudici produca un brusco crollo emotivo.

Come sta Nathan dopo il rigetto del ricorso

Dopo la notizia della decisione dei giudici sul caso della “famiglia nel bosco“, un amico di Nathan, Simone, ha parlato nel corso del programma televisivo “Dentro la notizia”del suo stato psicologico, descrivendolo come fortemente scosso e giù di morale.

“È distrutto, molto distrutto” ha commentato. “Non si aspettava questo esito. A dir la verità non me l’aspettavo neanche io: era molto fiducioso, tanto è vero che lo ero anche io. È arrivata questa notizia e ha sconvolto tutti”.

La “famiglia nel bosco” non si riunirà a Natale

Secondo il racconto, il padre nutriva molta speranza per un possibile ritorno dei figli nella casa di Palmoli. L’amico ha anche sottolineato come, nei giorni precedenti alla sentenza, Nathan fosse apparso positivamente orientato e convinto di riuscire a riavere i bambini.

La sua tenuta psicologica

Si teme che la lunga separazione dai figli, il trasferimento forzato nella struttura di Vasto e il perdurare dell’incertezza riguardo ai tempi del possibile ricongiungimento familiare possano incidere in modo significativo sul suo stato psicologico.

“Al momento non so dire, l’ho visto molto dispiaciuto, molto giù di morale” ha sostenuto l’amico, rispondendo all’eventualità che Nathan possa fare “colpi di testa”.

“Fino a giorni fa era molto forte, molto fiducioso. Anche se vedere che da più di 20 giorni ti hanno tolto i figli, che loro non ci sono più nella casa, fa riflettere”.

La decisione sulla “famiglia nel bosco”

La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato il rigetto del ricorso presentato dai legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, contro la precedente ordinanza del Tribunale per i Minorenni che aveva sospeso la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento dei tre figli minorenni in una casa famiglia a Vasto.

I giudici d’appello hanno ribadito che non sussistono per il momento condizioni idonee per il reintegro dei bambini nella famiglia, mantenendo in essere la decisione adottata il 20 novembre scorso. La madre può continuare a stare con i bambini in alcuni momenti della giornata all’interno della struttura protetta.

La decisione arriva alla vigilia delle festività natalizie, spegnendo la speranza dei genitori di poter riunire la famiglia almeno per questi giorni simbolici.

Secondo le ricostruzioni dei servizi sociali e dei giudici, la permanenza nella comunità protetta è motivata dalla necessità di valutare più a fondo la socializzazione, l’istruzione e il benessere psicologico dei minori, elementi ritenuti critici rispetto allo stile di vita off-grid dei genitori.

Le reazioni politiche

La decisione della Corte d’Appello ha suscitato reazioni anche sul piano politico e mediatico. Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato su X definendo la decisione dei giudici una “vergogna”, sostenendo che i bambini “non sono proprietà dello Stato” e debbano poter vivere con i loro genitori.

Anche la ministra per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha criticato la scelta giudiziaria sottolineando come la separazione dei bambini dai genitori non dovrebbe avvenire se non in presenza di rischi estremi.