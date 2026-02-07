Famiglia nel bosco, l'appello della nonna sui bambini ammalati in casa famiglia: "Dateli a noi, stanno male"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Pauline e Rachael Birmingham, madre e sorella di Catherine, la mamma della “famiglia nel bosco“, hanno potuto riabbracciare a Vasto i tre nipotini che non vedevano da tempo. Dopo l’incontro la zia ha detto che i bambini “non stanno bene, sono cambiati molto”. “Non saranno più quelli di prima”, ha aggiunto la nonna. Da quanto emerso, starebbero valutando di chiedere l’affidamento dei tre bimbi ai nonni materni, che vivono a Melbourne.

Famiglia nel bosco, nonna e zia incontrano i bambini

Dopo essere arrivate dall’Australia, nella giornata di venerdì 6 febbraio la nonna e la zia dei bambini della “famiglia nel bosco” hanno incontrato i nipotini nella casa famiglia di Vasto, dove i tre vivono dal 20 novembre scorso.

Dopo aver riabbracciato mamma Catherine e papà Nathan, le due donne hanno avuto la possibilità di passare del tempo con i tre bambini.

Al termine dell’incontro la zia Rachael Birmingham, psicologa di professione, ha raccontato di aver trovato i bimbi “profondamente cambiati”.

“Non stanno bene, sono cambiati molto”. Queste le sue parole raccolte dal Messaggero. “Sono molto angosciati da quello che sta accadendo”, ha aggiunto.

“Sono cambiati molto, sono diversi rispetto a prima. Sono stati contenti di rivederci – ha spiegato – ma è stato solo per poco tempo, hanno paura di tutto“.

L’appello della nonna

Anche la nonna Pauline ha avuto la stessa impressione: “I bambini sono diversi, sembrano turbati da quello che gli è accaduto”, ha detto a Repubblica.

“Si sono ammalati. No, non saranno più quelli di prima”, ha aggiunto.

Da quanto emerso, secondo anche quanto riferito dal sindaco di Palmoli, nonna e zia resteranno a lungo in Abruzzo.

La sorella di Catherine Birmingham aveva parlato nei giorni scorsi della volontà di chiedere l’affidamento dei bambini ai nonni materni, che vivono a Melbourne.

Nelle ultime ore invece sono circolate voci secondo cui potrebbero chiedere l’affidamento in Italia, dove vuole restare il papà dei bimbi, Nathan Trevallion.

La perizia della psichiatra

Intanto prosegue la perizia psichiatrica disposta dal tribunale dei minorenni dell’Aquila e affidata alla dottoressa Simona Ceccoli, che dovrà valutare se i genitori dei bambini sono effettivamente in grado di svolgere il loro ruolo.

Nella giornata di venerdì c’è stato il secondo incontro nello studio della psichiatra a L’Aquila con Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, accompagnati dai legali Danila Solinas e Marco Femminella e dalla consulente di parte, la psicologa Martina Aiello.

L’incontro è andato bene, secondo quanto riferito dai legali della coppia: “Sono stati ascoltati, hanno avuto la possibilità di esplicitare per la prima volta forse il loro pensiero”, ha detto Solinas al Messaggero.

I due avvocati hanno parlato anche dei rapporti tra i due e l’assistente sociale, definendoli “fortemente compromessi”.

“Fare un passo indietro di solito è opportuno, è anche ragione di attenzione di cura e di rispetto del lavoro che si fa”, ha affermato Femminella.