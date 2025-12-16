Famiglia nel bosco, l'assistente sociale parla di "imbarazzo e diffidenza" dei figli verso altri minori

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

I figli della famiglia nel bosco provano “imbarazzo e diffidenza” nei confronti degli altri minori presenti nella casa-famiglia. A dirlo è l’assistente sociale che sta seguendo i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Gli avvocati della famiglia nel bosco hanno depositato una memoria difensiva e nei prossimi giorni potrebbe arrivare il pronunciamento del Tribunale sul ricongiungimento.

Famiglia nel bosco, le difficoltà dei figli nella casa-famiglia

La Corte d’Appello ha tempo fino al 27 gennaio per prendere una decisione sulla sospensione della patria potestà a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Decisione che ha portato all’allontanamento nella casa-famiglia dei loro tre figli minorenni.

Proprio dalla struttura, arriva la relazione dell’assistente sociale che parla di “imbarazzo e diffidenza” da parte dei bambini nei rapporti con gli altri minori.

La casa della famiglia nel bosco

La famiglia nel bosco avrebbe accettato insegnanti esterni

Ospite di Storie Italiane, trasmissione in onda su Rai Uno, il sindaco di Palmoli ha fatto presente che un accordo potrebbe essere vicino. Secondo il primo cittadino, infatti, sono stati fatti progressi anche sull’aspetto della scolarizzazione, oltre che sulla riqualificazione della casa della famiglia nel bosco.

“I genitori hanno accettato la proposta del Comune di far seguire i loro figli da alcuni insegnanti, sia ora nella casa famiglia che successivamente, quando il ricongiungimento sarà completato”, ha detto Giuseppe Rosario Masciulli.

Il primo cittadino ha quindi auspicato una rapida soluzione della vicenda, anche se come detto i giudici avranno tempo fino al 27 gennaio per prendere una decisione sul ricongiungimento.

Perché i bambini sono stati allontanati: il tema della scuola

Il tema della scolarizzazione, oltre a essere uno dei perni della decisione che ha portato all’allontanamento dei bambini dalla casa nel bosco, è tornato a far discutere nei giorni scorsi.

Secondo quanto riportato da diverse testate, la tutor che segue i figli della famiglia nel bosco ha detto che i bambini non conoscono neanche l’alfabeto. Pochi giorni prima era emerso che i bambini non sapevano leggere e solo la maggiore riusciva a scrivere il proprio nome sotto dettatura.

Un allarme lanciato dall’avvocata Maria Luisa Palladino, tutore dei piccoli. Se confermato, quanto detto dal sindaco di Palmoli sull’accettazione di un percorso di istruzione potrebbe rappresentare un importante passo in avanti verso il possibile ricongiungimento della famiglia nel bosco.