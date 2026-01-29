Famiglia nel bosco, l'assistente sociale Veruska D'Angelo denunciata da Nathan e Catherine prima della perizia

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Nathan e Catherine Trevallion, i genitori della famiglia nel bosco, hanno denunciato l’assistente sociale nominata dal Tribunale, Veruska D’Angelo, curatrice dei diritti dei tre figli minori della coppia. I due ritengono che la donna sarebbe ostile nei loro confronti. Tra due giorni inizia la perizia.

La denuncia della famiglia nel bosco

Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che assistono Nathan e Catherine, hanno presentato un esposto all’ordine professionale degli assistenti sociali e all’ente regionale da cui dipende l’ufficio del comune di Palmoli, dove lavora Veruska D’Angelo.

Nel documento si spiega che l’assistente sociale “non ha svolto il proprio incarico con l’imparzialità richiesta dal ruolo” e che si sarebbe mostrata “ostile” alla famiglia Trevallion da quando si è deciso il trasferimento dei figli.

Secondo gli avvocati, la specialista “avrebbe interpretato le proprie mansioni con negligenza“, al punto che durante tutte queste settimane avrebbe incontrato i Trevallion e i loro figli appena cinque volte.

Quello che viene contestato all’assistente sociale è anche la presunta violazione del Codice deontologico professionale. “Il privilegiare ad ogni costo lo sviluppo della sfera emotiva a discapito di quella cognitiva – scriveva in una relazione dello scorso dicembre, e riportata dal quotidiano Il Centro – rappresenta una adulterazione che deve necessariamente portare alla difesa dei diritti dell’infanzia”.

Per gli avvocati, questa è la prova regina del pregiudizio. L’operatrice si sarebbe eretta a “censore“, giudicando “sbagliato” un metodo educativo diverso dal proprio e decidendo di correggerlo con la forza dell’autorità pubblica.

La possibile revoca o il passo indietro

L’assistente sociale è stata accusata anche di aver violato il “principio di riservatezza“, rilasciando dichiarazioni alla stampa.

A seguito della denuncia, Veruska D’angelo potrà decidere se fare un passo indietro, oppure potrebbe essere il Tribunale a intraprendere la via della revoca.

Il consulente della famiglia nel bosco e psichiatra Tonino Cantelmi ha detto di aver “visionato il documento dell’autorità garante per l’infanzia circa il prelevamento dei minori. Mi pare che la gestione da parte dei servizi della vicenda della famiglia nel bosco presenti contraddizioni. Dovremmo fare una riflessione su come tutto è stato gestito dai servizi. Oltretutto assistiamo a un incredibile prolungamento del tempo del dolore di tutti a causa dei problemi tecnici della perizia”.

La relazione dell’assistente sociale

A metà dicembre è stata presentata al Tribunale la documentazione sulle condizioni dei bambini, redatta dall’assistente sociale che li segue.

Nel testo veniva spiegato che l’igiene personale dei minori appariva inizialmente “scarsa” e “insufficiente”.

Solo il secondo giorno nella casa famiglia gli operatori sono riusciti a far fare loro la doccia, ma senza l’uso del sapone, che i bambini rifiutavano.

Uno dei minori aveva inoltre paura del soffione della doccia. Infine, per circa una settimana, i tre bimbi hanno voluto indossare gli stessi vestiti.