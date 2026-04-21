Famiglia nel bosco, l'attesa di Catherine per l'udienza sul ricongiungimento: "Vivo giorno dopo giorno"
Attesa per l'udienza alla Corte d'Appello dell'Aquila che deciderà il futuro della famiglia del bosco. I legali chiedono il ricongiungimento dei figli
Nuova udienza decisiva presso la Corte d’Appello dell’Aquila per il futuro della famiglia del bosco. I giudici sono chiamati a pronunciarsi sul reclamo presentato dai legali di Catherine e suo marito contro l’ordinanza di allontanamento dei figli minori. La difesa punta al ricongiungimento immediato basandosi sul superamento delle criticità contestate a novembre. La decisione del tribunale giunge in un momento di tensione, alimentata dalle polemiche sul libro di Catherine in uscita.
- L'udienza per riportare a casa i minori
- Cosa accade da oggi in poi
- Le parole dell'avvocato
- La paura di Catherine
L’udienza per riportare a casa i minori
Si terrà martedì 21 aprile l’udienza che potrebbe chiudere la vicenda della “famiglia del bosco”. La Corte d’Appello dell’Aquila è chiamata a pronunciarsi sul reclamo presentato dai legali della famiglia Trevallion.
Un’udienza che ha previsto il deposito degli atti, senza la presenza delle parti, ma che potrebbe essere decisiva.
Il clima non è però disteso, non solo per il libro di Catherine in uscita il 5 maggio, ma anche per la voce di un film o una serie TV per Netflix.
La nuova presidente del tribunale dei minori, Nicoletta Orlandi, inoltre è stata accusata attraverso atti vandalici sui muri di Vasto di tenere “sotto sequestro” i bambini della coppia.
Cosa accade da oggi in poi
Entro la mattina di martedì 21 aprile andavano presentate le memorie difensive dei legali che chiedono il ricongiungimento e al tempo stesso delle parti chiamate in causa dal Tribunale dei Minori, curatrice e tutrice.
La Corte d’Appello ha 60 giorni da quando è stato presentato il reclamo degli avvocati, ossia dallo scorso 15 marzo, per pronunciarsi sul ricongiungimento, positivamente o negativamente, oppure rimandare tutto al Tribunale dei Minori dell’Aquila.
In tutto questo si attente la relazione della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) dovrebbe – secondo la trasmissione Storie Italiane di Rai 1 – arrivare entro il 30 aprile-1 maggio: da lì scattano 15 giorni entro i quali i consulenti di parte dei genitori possono presentare le loro controdeduzioni.
Curatrice e tutrice hanno presentato anche le loro relazioni, sostenendo che il ricongiungimento allo stato attuale non dovrebbe avvenire.
Le parole dell’avvocato
L’avvocato Marco Femminella, legale della famiglia Trevallion, ascoltato a Uno Mattina, ha dichiarato: “Riteniamo che ormai si siano superate le esigenze di cautela che hanno determinato la misura più grave, questa dell’allontanamento dei minori dai genitori”.
I legali si aspettano ora l’inizio di un iter di ricongiungimento della famiglia del bosco. “Quello che è drammatico è che ogni giorno che passa è un giorno in più in cui i bambini stanno in una condizione di stress e sofferenza“, spiega.
L’ordinanza di novembre presentava i dubbi su salute, educazione e ubicazione della famiglia. Tutti punti che Femminella dichiara essere stati superati.
La paura di Catherine
Secondo l’avvocato di Catherine, la donna è come “un animale ferito”. L’udienza, con le ultime deposizioni, potrebbe essere il primo passo per farle superare le paure scatenate da questa situazione.
L’avvocato sottolinea che Catherine “ha paura per i suoi figli”. Intervistata, la stessa donna dice di star affrontando la situazione “giorno dopo giorno”.
Sempre secondo Femminella, se il motivo principale dell’allontanamento è stata la mancata socializzazione, “ditemi se questi bambini sono stati reinseriti in un sistema sociale corretto”.