Famiglia nel bosco, l'attesa di Catherine per l'udienza sul ricongiungimento: "Vivo giorno dopo giorno"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuova udienza decisiva presso la Corte d’Appello dell’Aquila per il futuro della famiglia del bosco. I giudici sono chiamati a pronunciarsi sul reclamo presentato dai legali di Catherine e suo marito contro l’ordinanza di allontanamento dei figli minori. La difesa punta al ricongiungimento immediato basandosi sul superamento delle criticità contestate a novembre. La decisione del tribunale giunge in un momento di tensione, alimentata dalle polemiche sul libro di Catherine in uscita.

L’udienza per riportare a casa i minori

Si terrà martedì 21 aprile l’udienza che potrebbe chiudere la vicenda della “famiglia del bosco”. La Corte d’Appello dell’Aquila è chiamata a pronunciarsi sul reclamo presentato dai legali della famiglia Trevallion.

Un’udienza che ha previsto il deposito degli atti, senza la presenza delle parti, ma che potrebbe essere decisiva.

Il clima non è però disteso, non solo per il libro di Catherine in uscita il 5 maggio, ma anche per la voce di un film o una serie TV per Netflix.

La nuova presidente del tribunale dei minori, Nicoletta Orlandi, inoltre è stata accusata attraverso atti vandalici sui muri di Vasto di tenere “sotto sequestro” i bambini della coppia.

Cosa accade da oggi in poi

Entro la mattina di martedì 21 aprile andavano presentate le memorie difensive dei legali che chiedono il ricongiungimento e al tempo stesso delle parti chiamate in causa dal Tribunale dei Minori, curatrice e tutrice.

La Corte d’Appello ha 60 giorni da quando è stato presentato il reclamo degli avvocati, ossia dallo scorso 15 marzo, per pronunciarsi sul ricongiungimento, positivamente o negativamente, oppure rimandare tutto al Tribunale dei Minori dell’Aquila.

In tutto questo si attente la relazione della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) dovrebbe – secondo la trasmissione Storie Italiane di Rai 1 – arrivare entro il 30 aprile-1 maggio: da lì scattano 15 giorni entro i quali i consulenti di parte dei genitori possono presentare le loro controdeduzioni.

Curatrice e tutrice hanno presentato anche le loro relazioni, sostenendo che il ricongiungimento allo stato attuale non dovrebbe avvenire.

Le parole dell’avvocato

L’avvocato Marco Femminella, legale della famiglia Trevallion, ascoltato a Uno Mattina, ha dichiarato: “Riteniamo che ormai si siano superate le esigenze di cautela che hanno determinato la misura più grave, questa dell’allontanamento dei minori dai genitori”.

I legali si aspettano ora l’inizio di un iter di ricongiungimento della famiglia del bosco. “Quello che è drammatico è che ogni giorno che passa è un giorno in più in cui i bambini stanno in una condizione di stress e sofferenza“, spiega.

L’ordinanza di novembre presentava i dubbi su salute, educazione e ubicazione della famiglia. Tutti punti che Femminella dichiara essere stati superati.

La paura di Catherine

Secondo l’avvocato di Catherine, la donna è come “un animale ferito”. L’udienza, con le ultime deposizioni, potrebbe essere il primo passo per farle superare le paure scatenate da questa situazione.

L’avvocato sottolinea che Catherine “ha paura per i suoi figli”. Intervistata, la stessa donna dice di star affrontando la situazione “giorno dopo giorno”.

Sempre secondo Femminella, se il motivo principale dell’allontanamento è stata la mancata socializzazione, “ditemi se questi bambini sono stati reinseriti in un sistema sociale corretto”.