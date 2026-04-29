Famiglia nel bosco, l'avvocata Danila Solinas contro la psichiatra che ha fatto la perizia: "Inaccettabile"

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Nuova polemica nel caso della famiglia nel bosco, dopo la perizia di Simona Ceccoli in cui le capacità genitoriali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono state definite "inadeguate" rispetto ai bisogni dei figli. L’avvocata Danila Solinas, legale della famiglia nel bosco, ha criticato duramente in tv la psichiatra.

L’attacco dell’avvocata della famiglia nel bosco alla psichiatra

Danila Solinas è intervenuta a Mattino Cinque, sferrando un duro attacco alla psichiatra Simona Ceccoli: "Credo che lasciare la possibilità di sottoporre dei test così importanti a un soggetto che in tempi non sospetti, prima ancora di conoscerli, ha espresso opinioni così sprezzanti, irridenti e sarcastiche sulla personalità e sulla vita di questi due poveri genitori, definiti ‘cialtroni’ e tali considerati anche nella consulenza, sia inaccettabile per un sistema che possa dirsi compiuto, meritevole e giusto".

L’avvocata della famiglia nel bosco ha poi aggiunto: "In questa vicenda qualcuno deve avere l’onere di indurre al buon senso. Abbiamo assistito a dei fatti che trovo di una gravità estrema, fatti che non mi erano mai capitati".

Cosa è emerso dalla perizia sul caso della famiglia nel bosco

Nelle scorse ore è stato reso noto il contenuto della relazione della psichiatra Simona Ceccoli, perita nominata dal tribunale per i minorenni dell’Aquila nell’ambito della consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) sulla capacità genitoriale dei coniugi della famiglia nel bosco.

Si tratta di una bozza: le parti, infatti, potranno presentare osservazioni, mentre la relazione definitiva è attesa nel giro di un mese.

Nelle conclusioni, le capacità genitoriali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono state definite inadeguate rispetto ai bisogni evolutivi dei minori, pur ritenendole suscettibili di recupero. Centrale è considerata la necessità di tutelare pienamente i diritti dei bambini, in particolar modo istruzione, salute e socializzazione.

La critica dello psichiatra Tonino Cantelmi

Lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente dei legali della famiglia nel bosco, ha commentato con l’ANSA la relazione della psichiatra Simona Ceccoli.

Il testo è stato definito "un elaborato peritale unilaterale, tanto logorroico quanto inconsistente, con una bibliografia ferma al secolo scorso, forse alla laurea della Ctu, caratterizzato da errori metodologici macroscopici e che contestiamo nel merito".

Cantelmi ha poi aggiunto: "Integreremo questo elaborato con le nostre note. Abbiamo venti giorni di tempo, ma le inconsistenze sono talmente macroscopiche che ne basteranno molti meno".