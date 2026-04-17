Famiglia nel bosco, l'avvocata preoccupata per i figli: "Ciò che ho visto non mi fa pensare a nulla di buono"

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“Io credo che l’istituzionalizzazione non abbia mai fatto bene a nessuno”, è di poche parole Danila Solinas, l’avvocata che rappresenta Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, che ai microfoni di Ore 14 riferisce di concordare con quanto riportato nella relazione dei consulenti Tonino Cantelmi e Martina Aiello circa il disagio che i tre figli della famiglia nel bosco manifesterebbero nella struttura di Vasto. “Quello che ho visto oggi non mi fa pensare a nulla di buono”, riferisce Solinas ai microfoni di Milo Infante.

La preoccupazione dell’avvocata Solinas

Venerdì 17 aprile le telecamere di Ore 14 hanno raggiunto Danila Solinas, la legale che rappresenta Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

Con l’aria provata, Solinas riferisce di essere assolutamente in linea con i consulenti Cantelmi e Aiello, che nella relazione tecnica depositata il 9 aprile parlano di una “condizione di sofferenza psicologica significativa e progressiva”.

ANSA

Presso la struttura, Solinas riferisce di aver visto “lo stesso disagio di cui parlano il dottor Cantelmi e la dottoressa Aiello”, e aggiunge: “Io credo che l’istituzionalizzazione non abbia mai fatto bene a nessuno”, riferendosi alla paura di mamma Catherine di non rivedere più i suoi figli.

Il momento in cui le istituzioni intervengono deve essere necessario, “altrimenti si creano dei danni enormi”, e secondo Solinas tale necessità non riguardava la storia della famiglia nel bosco. Per questo motivo conclude: “Quello che ho visto oggi non mi fa pensare a nulla di buono“.

I segni del disagio nei figli, secondo la consulente Aiello

Ore 14 ha raggiunto anche Martina Aiello che, ripetiamo, insieme al collega Tonino Cantelmi è la consulente della famiglia nel bosco. Ai microfoni di Milo Infante riferisce che “segno del loro disagio interiore” è la scoperta assunzione di zuccheri da parte dei figli di Birmingham e Trevallion.

Questa “modalità di nutrirsi”, secondo la dottoressa, “è una compensazione“, in quanto “non è un’alimentazione nata dallo stimolo della fame”.

Le ultime novità sulla famiglia nel bosco

Nello specifico, i consulenti della famiglia nel bosco riferiscono che il cambio di abitudini cui sono stati sottoposti i piccoli Utopia Rose, Bluebell e Galorian avrebbe creato in loro una condizione di forte stress e disagio, una situazione peggiorata da quando anche la madre Catherine Birmingham è stata allontanata dalla struttura di Vasto.

Tuttavia, i problemi sarebbero iniziati sin dal loro ingresso nella casa-famiglia. Il riscontro sarebbe in una “discontinuità profonda e repentina” sul sonno, l’appetito e le relazioni sociali. Un focus è orientato sull’alimentazione, dato che i figli della coppia sono passati da una dieta a base di “verdure, legumi, frutta, porridge e frutta secca, priva di carne e latticini” alla consumazione di cibo talvolta industriale e carico di zuccheri, con conseguenti “comportamenti compulsivi” che porterebbero i tre bambini a richiedere del cibo “soprattutto in concomitanza di momenti di maggiore intensità emotiva”.

C’è, anche, il momento della televisione alla sera, un’abitudine che nella casa del bosco di Palmoli era totalmente assente.