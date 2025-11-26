Famiglia nel bosco, l'avvocato Giovanni Angelucci rimette il mandato per le "pressioni esterne, manca fiducia"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Giovanni Angelucci è ormai l’ex avvocato della famiglia nel bosco. Il legale ha deciso di rimettere il suo mandato per “troppe pressanti ingerenze esterne”. La decisione è stata presa nella serata del 25 novembre, dopo una riflessione attenta. Non seguirà più la difesa di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, nonostante la definisca una scelta che un professionista serio non dovrebbe mai adottare. L’avvocato sottolinea che le “pressanti ingerenze esterne” hanno minato il rapporto di fiducia necessario tra legale e cliente.

Perché Giovanni Angelucci non è più l’avvocato della famiglia nel bosco

L’ANSA riferisce anche il motivo che potrebbe essere stato alla base della decisione di Giovanni Angelucci di rimettere il suo mandato da avvocato della famiglia nel bosco.

Ci sarebbero stati numerosi rifiuti da parte dei due coniugi anglo-australiani di seguire la linea difensiva proposta dal legale.

ANSA La casa della famiglia nel bosco di Palmoli

Nella nota pubblicata, Giovanni Angelucci è entrato nel dettaglio spiegando che Nathan Trevallion e Catherine Birmingham avrebbero rifiutato due proposte.

La prima sarebbe quella di un imprenditore di Ortona, originario di Palmoli, pronto ad offrire un modulo abitativo, l’altra invece sarebbe quella del sindaco Giuseppe Masciulli che avrebbe offerto una casa nel centro del paese.

Il rifiuto della ristrutturazione gratuita del casolare a Palmoli

“Avrei dovuto raccogliere anche un’altra firma da Nathan per procedere con il deposito presso il genio civile del progetto di ristrutturazione straordinaria dell’immobile, ma per quanto riferitomi dagli interessati simili lavori sarebbero stati per loro troppo invasivi ed impattanti” ha spiegato l’avvocato della famiglia nel bosco nella nota diffusa dall’ANSA.

I coniugi avrebbero, dunque, ritenuto di non firmare più il progetto, impedendone di fatto la ristrutturazione del casolare.

I lavori di ammodernamento del casolare di Palmoli, sarebbe stata una delle mosse della strategia difensiva di Giovanni Angelucci.

Lo stesso ex avvocato della famiglia nel bosco ha rivelato che i lavori di ristrutturazione sarebbero state a “cure e spese” di una ditta locale, che si sarebbe offerta spontaneamente di eseguirli.

Un caso che sta animando il dibattito politico.

Cosa aveva detto l’avvocato Giovanni Angelucci

Nella puntata del 24 novembre di Mattino Cinque, Giovanni Angelucci aveva fatto presente che era stata redatta una relazione di idoneità statica della casa di Palmoli dove vive la famiglia nel bosco.

“Non è un rudere” aveva dichiarato, definendolo abitabile.

Inoltre, aveva specificato che, a prescindere dalla decisione del Tribunale, i coniugi Trevallion-Birmingham avrebbero provveduto a diversi lavori di ristrutturazione.

Tra questi anche la costruzione di un bagno adiacente al casolare.