Famiglia nel bosco, l'avvocato Pillon si sbilancia sul ricongiungimento genitori-figli: "Questione di tempo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nathan e Catherine si sono già trasferiti nell’abitazione messa a disposizione per due anni dal Comune di Palmoli. Ora la famiglia nel bosco aspetta solo di ricongiungersi e, per farlo il prima possibile, ha anche presentato un’istanza per accelerare i tempi. L’obiettivo è cercare di passare l’estate con i figli. Per l’avvocato Pillon: “Il rientro è ormai inevitabile. È solo una questione di tempo”.

La famiglia nel bosco sta per riunirsi

A sbilanciarsi sui tempi del ricongiungimento è l’avvocato Simone Pillon, che ha reso noti i dettagli dell’incontro tra i genitori e gli operatori. Si tratta della tutrice, della curatrice e di un’operatrice del servizio sociale.

Hanno potuto visionare la casa offerta dal Comune di Palmoli per due anni, dove dovrebbero andare a vivere i figli una volta tornati dai genitori.

L’appartamento è già predisposto e ammobiliato per accogliere i piccoli. Nel frattempo è stato discusso anche il lavoro per il nuovo immobile da costruire sulla loro proprietà. Sarà l’abitazione definitiva, dopo i due anni nella casa concessa loro.

Ricongiungimento: i tempi

Al centro dei colloqui con i genitori Nathan e Catherine ci sono ovviamente i tre figli, i due gemelli di 7 anni e la bambina più grande di 9 anni, che sono stati allontanati ormai lo scorso novembre 2025.

I genitori al momento hanno la responsabilità genitoriale sospesa dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che non ha riconosciuto loro le capacità di gestione dei figli.

La difesa della coppia ha deciso di depositare un’istanza per accelerare i tempi del ricongiungimento. La pronuncia dei giudici è attesa entro una ventina di giorni.

Le parole dell’avvocato

L’avvocato di Nathan e Catherine, Simone Pillon, dice di non avere la palla di cristallo per dare una data di ricongiungimento, ma che stanno lavorando per far sì che avvenga il prima possibile. “Il rientro è inevitabile, è solo una questione di tempo“, dice.

La conferma arriva anche dalle figure preposte ai controlli e ai riesami, che si auspicano un rientro dei bambini in famiglia il prima possibile. La consulente tecnica del giudice, per esempio, parla di un “precoce rientro”.