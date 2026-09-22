Famiglia nel bosco, l'avvocato Simone Pillon parla di un "incontro gioioso tra genitori e figli"

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I bambini della famiglia nel bosco hanno potuto passare del tempo insieme al padre e alla madre nella casa messa a loro disposizione dal sindaco di Palmoli. A comunicarlo è stato Simone Pillon, il legale di Nathan e Catherine, che si è augurato che il “percorso di rientro possa svolgersi nel migliore dei modi”.

La famiglia nel bosco riunita nella nuova casa

L’incontro dei bambini della famiglia nel bosco con i genitori, Nathan e Catherine, è il primo in cui tutti e cinque sono insieme nella nuova abitazione.

I bimbi sono arrivati intorno alle 16.30 e sono rimasti più tempo rispetto a quanto previsto anche per recuperare, in accordo con i servizi sociali, l’incontro della scorsa settimana che era stato poi annullato per la mancanza delle condizioni di sicurezza e riservatezza.

ANSA

L’avvocato dei genitori, Simone Pillon, ha parlato di un incontro sereno e di un “passo importante” dopo mesi di lontananza.

Pillon sull’incontro della famiglia nel bosco

Il legale della famiglia nel bosco ha detto che i bambini hanno giocato con i loro genitori e ha sottolineato anche la presenza dei due cagnolini portati per l’occasione.

Per l’avvocato, il rientro a Palmoli rappresenta un momento particolarmente significativo dopo circa dieci mesi di allontanamento.

Secondo quanto raccontato da Pillon, i genitori hanno atteso i figli all’esterno della casa, abbracciati. Quando l’auto sulla quale viaggiavano si è fermata, i bambini “sono scesi correndo e gridando di gioia incontro a mamma e papà”.

Per accogliere i figli, Catherine aveva preparato un grande vassoio di biscotti allo zenzero.

L’augurio di Pillon per il ricongiungimento

L’avvocato della famiglia ha ringraziato “il sindaco di Palmoli che ha garantito il servizio d’ordine, i giornalisti che si sono mantenuti alla giusta distanza, come peraltro già accaduto la scorsa settimana, la tutrice e la curatrice che sono state presenti insieme alla difesa, e lo stesso servizio che ha finalmente garantito l’attuazione delle decisioni del Tribunale per i Minorenni”.

Pillon si è poi augurato “che l’ormai iniziato percorso di rientro possa ora svolgersi nel migliore dei modi e senza più intoppi, anche in vista dell’imminente graduale inserimento dei pernotti”.

Anche il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, che ha rispettato la riservatezza dell’incontro, ha riferito di aver ricevuto riscontri positivi da avvocato, servizi sociali, tutrice e curatrice. “L’incontro è andato bene e tutto si è svolto nel migliore dei modi“, ha detto il primo cittadino, parlando dell’avvio del “ciclo di rientro dei bambini a casa con la famiglia”.

Il percorso per il ricongiungimento

Dopo l’incontro del 22 settembre nella nuova casa comunale di Palmoli, il percorso prevede altri momenti di rientro per i bambini della famiglia del bosco, compresi quelli nella loro abitazione originaria.

I prossimi appuntamenti non saranno comunicati nei dettagli, ha precisato il legale, per tutelare lo svolgimento delle attività.

“Non vedono l’ora di stare anche con il loro cavallo, il loro asinello, le papere, le galline, i conigli e tutta la fattoria”, ha detto Pillon, descrivendo il legame dei bambini con l’ambiente nel quale sono cresciuti.

Un altro passaggio previsto dall’ordinanza riguarda i fine settimana con pernottamento. Secondo quanto riferito dall’avvocato, il provvedimento prevede che possano iniziare dopo 30 giorni dall’avvio della scuola. Poiché le lezioni sono cominciate il 15 settembre, il primo periodo utile dovrebbe quindi collocarsi entro metà ottobre.