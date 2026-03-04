Famiglia nel bosco, l'incontro tra i bambini e la psichiatra: dal 20 novembre vivono solo con la madre

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nei prossimi 6 e 7 marzo sono previste gli incontri tra i bambini della famiglia nel bosco e la psichiatra e le perizie, passaggio considerato centrale nell’indagine aperta dal Tribunale per i minorenni. Dal 20 novembre 2025 i tre minori vivono insieme alla madre in una casa famiglia di Vasto. Una volta conclusi gli incontri, il perito incaricato avrà 60 giorni di tempo per depositare la relazione finale davanti ai giudici. Il documento dovrà fornire elementi utili per valutare la situazione familiare e le condizioni dei bambini.

Famiglia nel bosco, la situazione

La decisione di far vivere i tre minori insieme alla madre in una casa famiglia è stata presa dal Tribunale per i minorenni che ha disposto la sospensione temporanea della potestà genitoriale e l’allontanamento dalla casa nel bosco dove viveva l’intera famiglia.

L’abitazione era stata ritenuta non idonea dai giudici, che avevano parlato di un ambiente considerato presumibilmente insalubre per la crescita dei minori.

Per questo motivo era stato disposto il trasferimento dei bambini in una struttura protetta insieme alla madre.

Il provvedimento ha separato i minori dal padre Nathan Trevallion, che da quel momento non vive più con il resto della famiglia.

Gli incontri con gli esperti

Come riporta Il Centro, le perizie previste il 6 e 7 marzo riguarderanno direttamente i bambini e serviranno a raccogliere elementi utili per comprendere il loro stato psicologico e le condizioni di crescita.

Nei mesi scorsi sono stati avviati anche gli incontri con gli specialisti incaricati di valutare la capacità genitoriale della coppia.

Tra questi appuntamenti rientrano le sedute svolte nello studio della psichiatra Simona Ceccoli, consulente coinvolta nella perizia richiesta dal tribunale.

Il 20 febbraio scorso Nathan Trevallion e la moglie Catherine Birmimgham erano stati visti insieme all’uscita dello studio della specialista all’Aquila, al termine della quarta seduta prevista nell’ambito della valutazione.

In quell’occasione, i genitori della famiglia nel bosco avevano preferito non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti.

La proposta dello psichiatra Tonino Cantelmi

Nel dibattito sul futuro della famiglia è intervenuto anche lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente dei legali che assistono Nathan Trevallion e Catherine Birmimgham.

Secondo lo specialista sarebbe opportuno valutare un percorso di ricongiungimento familiare.

Cantelmi ha spiegato di ritenere possibile un ritorno della famiglia in un unico contesto abitativo, purché all’interno di una struttura adeguata e sotto il monitoraggio dell’azienda sanitaria competente.

L’ipotesi prevede quindi un ambiente controllato in cui l’intero nucleo familiare possa vivere insieme, con la supervisione di professionisti e servizi sociali.

Famiglia nel bosco, le ultime

Dopo gli incontri con i bambini, il consulente incaricato dovrà analizzare i risultati e redigere la relazione destinata al Tribunale per i minorenni.

Il documento sarà utilizzato dai giudici per valutare le condizioni dei minori e stabilire eventuali sviluppi del caso.

Nel frattempo, i tre bambini continueranno a vivere nella casa famiglia insieme alla madre, mentre prosegue il percorso di valutazione e monitoraggio da parte delle autorità competenti.