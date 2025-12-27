Famiglia nel bosco, la casa per Nathan ha una scadenza e a marzo cambierà tutto: ecco dove si trasferirà

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è una data di scadenza per il casolare dato in comodato d’uso all’ormai nota “famiglia nel bosco”: l’abitazione, concessa al padre del nucleo familiare, Nathan Trevallion, dall’imprenditore Armando Carusi, sarà disponibile fino alla fine di febbraio 2026, così com’era stato preannunciato al momento dell’offerta. Da marzo in avanti l’uomo dovrà quindi trovarsi una nuova sistemazione.

È stato confermato che il casolare concesso al padre della “famiglia nel bosco” sarà disponibile solo per alcuni mesi e, da marzo 2026, non potrà più essere abitato da Nathan Trevallion.

L’uomo dovrà quindi trovarsi una nuova casa e potrebbe stavolta accettare la struttura che gli è stata messa a disposizione dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli.

A marzo cambia tutto per Nathan Trevallion

Nuovi dettagli sul caso della famiglia nel bosco che, da settimane, sta interessando e dividendo l’opinione pubblica italiana. In attesa che il tribunale dei minorenni si pronunci con la propria decisione sulla sistemazione dei tre figli che, insieme alla madre, sono stati per ora trasferiti in una struttura protetta, è stato confermato come l’attuale domicilio di Trevallion non possa essere usufruito ancora per tanto tempo.

Il casolare dato in comodato gratuito a fine novembre scorso dall’imprenditore Armando Carusi sarà disponibile fino a fine febbraio 2026. A ribadirlo è lo stesso ristoratore di Ortona che aveva sottolineato questa cosa al momento della consegna delle chiavi della casa e che ora lo spiega, intervistato da Ansa.

“Il problema grosso sembrava la casa. Oggi, invece, non sembra più così. Ci auguriamo che tutta questa situazione venga chiarita al più presto, prima dei 4 mesi di tempo per la perizia psicologica. Ho invitato Nathan a casa il giorno di Natale, mi ha ringraziato ma aveva già preso accordi con un suo amico. Visto che i bambini devono essere seguiti, secondo me, non c’è motivo di trattenerli ancora nella struttura. Si parla di socialità ma per loro l’ambiente di Palmoli sarebbe più consono rispetto a Vasto“, queste le parole di Carusi che ha citato anche la giornata di Natale, durante la quale il padre della famiglia ha potuto incontrare i propri figli.

Dove andrà il padre della famiglia nel bosco da marzo in avanti

A marzo, quando il casolare non sarà più disponibile, servirà una nuova dimora per Nathan Trevallion. E, come riporta Ansa, è probabile che l’uomo si possa trasferire in una struttura messa a disposizione dal sindaco di Palmoli, sempre in comodato gratuito, vicino al campo sportivo, nella periferia del paese.

Come detto, già al momento dell’offerta, era stata palesata questa necessità di una durata di pochi mesi. A “Storie Italiane”, su Rai Uno, a inizio dicembre, Armando Carusi aveva spiegato: “Noi diamo la nostra struttura per tre mesi. Poi se mi chiedete cosa potrà accadere in futuro, non lo so. Credo che il Comune sicuramente possa intervenire. Abbiamo ipotizzato che possano trattarsi di tre mesi ma non sapevamo tutto quello che poi sarebbe successo. Mi sembrava più facile tutta la questione. Poi, per me, una volta che uno ha una dimora, tutto il resto si potrà aggiustare. Vediamo come andrà, magari risolviamo in una settimana se ci mettiamo tutti un po’ di cuore”, aveva detto in merito alla vicenda, minimizzando il suo gesto d’altruismo.

Nel frattempo – e fino a fine febbraio 2026 – l’uomo potrà restare gratis nel casolare appena ristrutturato che si trova nel bosco di Palmoli. Si tratta di una villetta incastonata nel verde composta da due stanze, una cucina, un pozzo, bagno a secco e spazio per gli animali. Una struttura che aveva affascinato l’uomo e che rispecchiava il suo stile di vita.