Famiglia nel bosco, la denuncia del sindaco di Palmoli: "Mi aspettavo ricongiungimento, bimbi come scatole"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, denuncia la gestione del ricongiungimento dei figli della “famiglia nel bosco”. Dice dei tempi delle istituzioni: “L’interesse dei minori scivolato all’ultimo posto”. Il primo cittadino evidenzia le criticità di un percorso che rischia di trattare i bambini “come scatole”, penalizzati da lunghi spostamenti e da un inserimento scolastico complesso, quando c’era l’alternativa della scuola vicino alla casa offerta dal comune.

Sindaco di Palmoli: “Mi aspettavo il ricongiungimento”

Il sindaco di Palmoli esprime forte delusione per la gestione dell’intera vicenda che coinvolge la famiglia nel bosco. Ripercorrendo le tappe anche dal punto di vista amministrativo, il primo cittadino sottolinea come l’interesse prioritario dei tre bambini sia apparso secondario rispetto ai tempi della burocrazia.

“Abbiamo verificato che già dopo l’ordinanza del 20 novembre 2025, a distanza di due mesi, molte di quelle criticità iniziali erano state risolte: la casa, la scolarizzazione, le visite mediche e la nomina del pediatra”, spiega. Già allora l’amministrazione si aspettava il ricongiungimento dei minori con i genitori, prima che venisse disposta la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per valutare le competenze genitoriali.

La relazione preliminare del consulente, arrivata a maggio 2026, consigliava già l’avvio di attività preparatorie per il rientro in famiglia. “Ci aspettavamo che tutto il periodo estivo venisse utilizzato in questo senso, per favorire il rientro giornaliero”, aggiunge il sindaco, ricordando come il provvedimento firmato dal magistrato il 30 luglio sia stato notificato solo il 30 agosto.

“Bambini trattati come scatole”

Il piano stabilito dalle autorità prevede ora un rientro a casa graduale per alcuni giorni alla settimana, che diventerà nei weekend solo a partire da novembre, in vista di una successiva rivalutazione per il ricongiungimento definitivo. Una tempistica che solleva forti dubbi nel primo cittadino: “Se queste attività fossero state svolte nei mesi di luglio e agosto, ci saremmo trovati con i bambini non impegnati con la scuola, con le temperature e la luce estiva”.

La realtà attuale presenta invece criticità logistiche e di sicurezza: “Ora questi bambini devono tornare a Palmoli durante la settimana percorrendo circa 40-45 chilometri di strada montana, con problemi di viabilità, per poi fare ritorno a Vasto”.

Da qui la dura critica sull’impatto emotivo per i minori: “I bambini, come scatole, torneranno a Palmoli dai genitori, poi andranno a Gissi in un ambiente protetto e infine andranno a scuola a Vasto, una scuola cittadina con molti alunni e classi numerose, dove saranno sottoposti alla curiosità degli altri bambini”.

Lo spiraglio

La critica del sindaco riguarda anche la scelta della sede scolastica, diversa rispetto all’opzione di istruzione parentale caldeggiata nel ricorso dell’avvocato Pillon, ma anche rispetto alla realtà locale.

Se i minori avessero frequentato l’istituto di Palmoli, situato a venti metri dall’abitazione messa a disposizione dal Comune, avrebbero trovato “classi da 10 o 11 alunni, compagni che già conoscono e insegnanti che li hanno incontrati durante gli esami”.

Nonostante le amarezza denunciate, c’è comunque un segnale positivo dopo i recenti colloqui tra i servizi sociali, la difesa e i genitori. C’è stato un incontro definito “molto interessante”