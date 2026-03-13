Famiglia nel bosco, la Garante difende Catherine: "Demonizzazione misogina, i bimbi sono traumatizzati"
Famiglia nel bosco, dopo la visita in casa famiglia la Garante Terragni parla di trauma dei bimbi e critica l’allontanamento della madre Catherine
Famiglia nel bosco: Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dopo una visita ai tre bambini Trevallion nella casa famiglia di Vasto parla di minori “traumatizzati” e definisce “sproporzionata” la separazione dalla madre Catherine. La Garante denuncia una “demonizzazione misogina” e chiede di evitare un nuovo trasferimento.
- Famiglia nel bosco, il comunicato della Garante
- “Bimbi traumatizzati” dopo la separazione da Catherine
- Il tentativo di ricongiungimento senza Catherine
Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, riferisce di aver incontrato i tre bambini Trevallion nella casa famiglia di Vasto, e spiega in un comunicato di averli trovati “fisicamente” in buone condizioni, ma descrive un disagio evidente legato ai traumi accumulati e, in particolare, alla separazione dalla madre Catherine, avvenuta dopo quasi quattro mesi di permanenza in struttura insieme a lei.
Terragni definisce “sproporzionata” la scelta di allontanare i minori e di separarli dalla madre rispetto alle criticità contestate alla famiglia, aggiungendo di aver chiesto di essere accompagnata durante la visita da un consulente medico “indipendente”, ma che il Tribunale non lo avrebbe consentito, motivando la decisione con il rischio di “ulteriori invadenze” sull’equilibrio emotivo dei minori.
Terragni osserva però che, a suo avviso, le modalità con cui è stata disposta e attuata l’uscita della madre dalla struttura non avrebbero tenuto conto dello stesso equilibrio emotivo richiamato per negare la presenza del consulente.
“Bimbi traumatizzati” dopo la separazione da Catherine
Nel comunicato Terragni parla di “agitazione psicomotoria” e di un atteggiamento di “paura e diffidenza” verso gli estranei, elementi che per lei “rivelano un disagio evidente”.
La Garante scrive ancora che spostare i minori costituirebbe “un ulteriore trauma” e valuta positivamente l’intenzione di presentare un’istanza per sospendere il provvedimento e mantenere i bambini nella casa famiglia di Vasto.
Terragni indica poi “il fallimento del progetto elaborato dai servizi sociali”, sottolineando una risposta non adeguata alle difficoltà iniziali di relazione con il nucleo e la problematica della “inadeguata formazione degli operatori”, chiarendo anche di non aver potuto confrontarsi con l’assistente sociale impegnata nel caso, che “non si è resa disponibile”.
Il tentativo di ricongiungimento senza Catherine
Terragni conclude il comunicato parlando del trattamento mediatico e istituzionale riservato a Catherine parlando di “demonizzazione misogina” della donna, decritta (secondo la Garante) come “ostativa e oppositiva”.
Mentre Terragni visitava i bambini a Vasto, nella sede dell’Ecad dell’Alto Vastese si teneva una riunione tra Nathan Trevallion, l’assistente sociale Veruska D’Angelo e la Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, nel tentativo di arrivare a un ricongiungimento del nucleo dopo la sospensione della potestà genitoriale decisa a novembre 2025.
Il punto dell’incontro sarebbe quello di fissare una base di mediazione che consenta di rimettere in fila i prossimi passaggi, dalla collocazione dei minori alle regole di incontro con i genitori fino ai tempi degli accertamenti, evitando ulteriori traumi ai bambini.