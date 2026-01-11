Famiglia nel bosco, la Garante per l'infanzia boccia l'allontanamento della madre: "Un ulteriore trauma"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha escluso che Catherine Birmingham, la madre dei bambini della famiglia nel bosco, possa essere allontanata dalla struttura in cui si trovano i suoi tre figli. Ha poi chiesto di velocizzare i tempi dei test sullo stato mentale della coppia, che potrebbero richiedere quattro mesi per essere eseguiti.

Marina Terragni, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza, ha escluso che Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta famiglia nel bosco, possa essere allontanata dalla struttura dove si trovano i suoi tre figli.

Terragni ha parlato di un “malinteso” riguardo a questa ipotesi, giudicandola irrealizzabile perché porterebbe ulteriore trauma ai tre bambini, già scossi dagli eventi degli ultimi mesi.

Al momento i tre figli della famiglia si trovano in una struttura protetta di Vasto, dove vive anche la madre, che però può vederli solo tre volte al giorno.

La Garante chiede di velocizzare i test sulla famiglia del bosco

Terragni è anche intervenuta sull’iter che dovrà decidere se i genitori dei bambini sono in grado di recuperare la potestà genitoriale sui loro figli. In particolare la Garante ha chiesto di velocizzare le tempistiche dei test psicologici.

Il tribunale dell’Aquila ha infatti stabilito che per testare lo stato mentale della coppia ci potrebbero volere fino a 120 giorni, periodo in cui i bambini resterebbero in struttura. Terragni si è però opposta, dicendo:

Come si sa, quattro mesi per i bambini sono un tempo infinito, anche se il caso dei minori Trevallion non figura certamente tra i peggiori: si conoscono casi di bambini la cui permanenza in struttura supera di gran lunga, causa proroga, il limite massimo di 24 mesi disposto dalla legge.

In arrivo l’insegnante per riprendere il percorso scolastico

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa invece, sarebbe in arrivo l’insegnante che dovrà seguire i tre bambini della coppia e verificarne il livello di scolarizzazione.

Non si tratta ancora di una notizia ufficiale, ma si dovrebbe trattare di un docente di Vasto, che sarà incaricato di seguire i tre durante il periodo scolastico.