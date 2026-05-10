Famiglia nel bosco, la lettera di Catherine nella Festa della Mamma: “L’orrore è stare lontana dai miei figli"

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Il giorno della Festa della Mamma non è stato un giorno felice per Catherine Birmingham. La madre della cosiddetta famiglia nel bosco si trova ancora lontana dai propri bambini, accuditi in una struttura protetta di Vasto, e impossibilitata a trascorrere la notte accanto alla figlia ricoverata in ospedale. Birmingham ha raccontato il proprio dolore in una lettera inviata ai giornali.

Niente Festa della Mamma per la famiglia nel bosco

Catherine Birmingham torna a parlare e per farlo non ha scelto un giorno qualunque, la lettera della donna arriva proprio nel giorno della Festa della Mamma.

“Buona Festa della Mamma a tutte le mamme, in ogni parte del mondo” scrive la donna nella missiva pubblicata sulla testata Il Centro.

ANSA

“Oggi non è un giorno felice per questa mamma, e per sua madre. – prosegue – Avrei desiderato, sperato, sognato un solo dono infinito: le braccia e il calore dei miei figli intorno a me e al loro padre”.

La preoccupazione per la figlia in ospedale

Il pensiero di Catherine Birmingham si rivolge poi alla figlia maggiore, di 7 anni, attualmente ricoverata in ospedale.

“Mi ritrovo a dover lasciare la mia bambina in un letto d’ospedale, senza la possibilità di darle un senso di sicurezza e amore mentre soffre” scrive la madre, che si apre poi a una riflessione generale:

Nessun bambino dovrebbe mai essere strappato alla propria casa, alla propria vita e alla propria famiglia. Se c’è un piccolo che soffre o una famiglia in difficoltà, dovrebbero essere aiutati, non distrutti.

La speranza della famiglia nel bosco

La lettera di Catherine Birmingham ribadisce ancora una volta il disaccordo con la decisione dei giudici del tribunale minorile.

La madre parla dei “sacrifici, l’amore, l’incredibile viaggio degli ultimi 9 anni, durante i quali abbiamo portato al mondo e ci siamo presi cura di loro emotivamente, mentalmente, fisicamente e spiritualmente, i nostri tre splendidi figli”.

E in questo giorno di festa lamenta “l’orrore di essere lontana dai miei preziosi bambini”.

Lo scritto si conclude con un ringraziamento a chi sostiene la causa della famiglia nel bosco: “Io e Nathan vi mandiamo tutto il nostro amore e la nostra gratitudine per tutto quello che state facendo per riportare a casa i nostri figli”.