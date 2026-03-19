Famiglia nel bosco, la lettera in cui il nonno paterno ricorda la visita fra giochi, risa e pasti vegetariani

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Nel giorno della festa del papà, è stata diffusa una lettera del nonno paterno dei bambini della famiglia nel bosco. Il padre di Nathan ha raccontato della sua permanenza in Italia, a settembre, per stare un po’ con i nipoti. L’uomo ha scritto che era difficile trovare “un gruppo di bambini più felice”.

La lettera del nonno della famiglia nel bosco

La lettera del nonno paterno è stata letta all’interno della trasmissione “Dentro la Notizia“.

L’uomo, ricordando di avere “pochissime opportunità” di vedere i suoi nipoti, ha ricordato quando lo scorso settembre è volato in Italia per stare con loro una settimana.

“È stato un settembre molto caldo, ma i bambini si sono stati molto attenti e si sono presi cura di me, dalla colazione alla sera”, si legge.

Il padre di Nathan ha proseguito spiegando che il primo pasto gli è stato portato nella roulotte da tutti e tre i bambini “e questo ha fatto sì che la mia giornata iniziasse in modo molto piacevole”.

I nipoti hanno intrattenuto il nonno con i loro giochi “e mi hanno fatto sorridere per tutta la mattina fino all’ora di pranzo”.

Il nonno: “erano felici e sani”

Durante la settimana trascorsa in Italia, il nonno è stato spesso coinvolto nei giochi dei bambini prima del pranzo.

Riguardo ai pasti preparati dalla madre Catherine, “erano per lo più menù vegetariani” e i bambini chiedevano spesso il bis dei piatti, mostrando di apprezzare il cibo a tavola.

Proprio i bambini hanno mostrato al nonno la loro fattoria e l’uomo ha aggiunto che “è difficile trovare un gruppo di bambini più felice, sano, amichevole e rumoroso”.

“Sono solo bambini, come una volta lo eravamo tutti noi. Dio li benedica tutti. Spero solo che non passi troppo tempo prima di poterli visitare di nuovo nella loro casa”, ha concluso il nonno.

La richiesta di non fare proteste di papà Nathan

Dopo che Catherine è stata fatta allontanare dalla casa famiglia di Vasto in cui si trovano i figli e alcune persone hanno organizzato sit in e proteste davanti alla struttura, il padre Nathan ha chiesto di non fare più dimostrazioni questo tipo e di rispettare la loro privacy.

“Voglio solo dire che ringrazio tutti per la solidarietà“, sono state le parole di Nathan.

Poi l’uomo ha chiesto “di non fare proteste davanti la casa famiglia. Dobbiamo lasciare questi luoghi tranquilli”.

L’obiettivo dei genitori è quello “che i bambini tornino a casa“, ma Nathan ha spiegato che “fino a quando questo non succede, preferisco che restino qui”, ovvero nella struttura dove si trovano da novembre.