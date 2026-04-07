Famiglia nel bosco, la madre Catherine lontana dai figli a Pasqua e Pasquetta: la mossa di Nathan per riaverli

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta famiglia nel bosco, è rimasta lontana dai figli anche durante le festività di Pasqua, dopo che il suo atteggiamento durante l’ultimo incontro alla presenza degli assistenti sociali non è stato giudicato costruttivo. Nathan Trevallion, il padre, è pronto a firmare il contratto di comodato d’uso per la casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli, ma ha avvertito che andrà a viverci solo insieme alla moglie e ai figli.

La Pasqua della famiglia nel bosco

I tre figli della famiglia nel bosco hanno passato Pasqua e Pasquetta nella casa famiglia di Vasto dove risiedono in compagnia del padre, della zia e della nonna, ma senza la madre, Catherine Birmingham.

La decisione di tenere la donna lontana dai bambini è stata presa dopo l’incontro tra Birmingham, gli assistenti sociali e i bambini dello scorso 1° aprile.

ANSA

Durante l’incontro la donna avrebbe infatti avuto un atteggiamento di scontro con gli educatori della casa famiglia, che avrebbe in parte compromesso il processo di riavvicinamento tra le istituzioni e il nucleo familiare.

La mossa di Nathan Trevallion per riavere i figli

Proseguono invece i tentativi di mediazione da parte di Nathan Trevallion, il padre della famiglia, che ha promesso di rispettare le richieste del Comune e del tribunale per riavere i figli.

L’uomo è la persona più indicata per ottenere la custodia dei minori e si è detto pronto a trasferirsi nella casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli. Dovrebbe firmare a giorni il contratto di comodato d’uso per potervi andare ad abitare.

Trevallion ha però anche dichiarato che non entrerà nella casa prima di aver avuto la certezza che sia i figli, sia la moglie Catherine, potranno andarci ad abitare insieme a lui.

L’udienza del 21 aprile

Il 21 aprile si terrà un’udienza sul ricorso presentato da parte di Trevallion e Birmingham sulla rimozione della potestà genitoriale imposta loro dalle autorità.

Si tratta di un passaggio cruciale per verificare se gli sforzi fatti in particolare dal padre abbiano permesso di superare le criticità emerse su istruzione, sanità e condizioni di vita che avevano portato alla decisione del tribunale.

Verrà però anche valutato l’effetto della presenza della madre sui bambini, che spesso gli educatori hanno definito “destabilizzante“.