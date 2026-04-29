Famiglia nel bosco, la madre Catherine pensa di scrivere una lettera a Sergio Mattarella per riavere i figli

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Catherine Birmingham vuole scrive a Sergio Mattarella. La mamma della famiglia del bosco ha chiesto informazioni per una lettera da inviare al Quirinale, con la quale rivolgere al presidente della Repubblica un appello per riavere indietro i suoi figli. Una mossa disperata dopo che la perizia della consulente del tribunale dei minori dell’Aquila ha bollato come “inadeguati” i due genitori.

La lettera di Catherine a Sergio Mattarella

Catherine Birmingham ha rivelato l’intenzione di voler scrivere una lettera a Sergio Mattarella agli inviati Rai della trasmissione Ore 14 davanti al suo casolare nel bosco di Palmoli, dove vive ormai sola con il marito Nathan Trevallion. Un tentativo che ha spiegato di aver preso in considerazione su suggerimento dell’avvocata dei coniugi Trevallion, Danila Solinas.

Nell’ultima puntata del programma condotto da Milo Infante, la mamma della famiglia nel bosco appare davanti alle telecamere mentre prende si fa dettare il nome del presidente della Repubblica: “Quindi non è il primo ministro?” ha chiesto ai due giornalisti, mentre prendeva appunti.

ANSA

L’idea dell’appello

Un’iniziativa che sembra da ultima spiaggia per Catherine, costretta a vivere lontana ormai da quasi due mesi dai tre figli ospiti nella casa famiglia di Vasto.

Ai cronisti che gli hanno chiesto se avesse visto i bambini, la madre ha spiegato di poterli vedere soltanto “due volte la settimana, mercoledì e sabato”, ma di non poter più mandare loro foto o video, sue o degli animali.

“Niente, niente. It’s crazy”, ha detto Catherine, “è folle”, aggiungendo che “però i bimbi sono forti”.

La perizia sulla famiglia nel bosco

Le parole della donna arrivano a due giorni di distanza dalla perizia psichiatrica depositata dalla Ctu del tribunale per i Minorenni dell’Aquila, Simona Ceccoli.

Nella consulenza da 196 pagine, la psichiatra ha riferito di aver individuato specifici tratti di personalità in Catherine Birmingham e Nathan Trevallion che interferiscono con i bisogni evolutivi dei tre figli minori, nonostante riconosca ai genitori gli sforzi per migliorare lo sviluppo dei bambini.

Per questo, nelle conclusioni, l’esperta ritiene che “la richiesta di immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre appare priva di fondamento clinico e giuridico”.

Una relazione immediatamente contestata dai consulenti di parte della coppia, i quali hanno fatto analizzare la perizia della Ctu Simona Ceccoli all’intelligenza artificiale.

“La percentuale di solidità scientifica sui test grafico-proiettivi – ha spiegato all’Ansa lo psichiatra Tonino Cantelmi – secondo l’Intelligenza artificiale connessa ad una banca dati per verificare la solidità scientifica dell’elaborato peritale della Ceccoli, precipitano al 25%. Cioè inattendibili. Ed è su questi test, e non su test specifici della capacità genitoriale, che si basano le sgangherate conclusioni dell’elaborato peritale”.