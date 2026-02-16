Famiglia nel bosco, la madre di Catherine preoccupata per i bambini: "Soffrono sempre di più"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La nonna dei tre bimbi della famiglia nel bosco è sempre più preoccupata. Pauline Birmingham è arrivata dall’Australia insieme all’altra figlia Rachael per stare accanto il più possibile ai nipoti e a Catherine, di cui si dice orgogliosa, senza però nascondere la sua forte apprensione.

La preoccupazione della nonna della famiglia nel bosco

Intervistata dall’inviata di Unomattina, nonna Pauline ha spiegato di essere partita dall’altra parte del mondo per dare alla figlia tutto l’affetto e il sostegno di cui ha bisogno: “Spero solo che la mia presenza possa servire a qualcosa. Però Catherine è molto felice che ci sono, perché sa che la sua mamma è al suo fianco. Io ci sarò sempre per i miei figli”.

“Lei non può capire quanto sta soffrendo, è terribile” ha detto la donna alla cronista di Rai 1.

La sofferenza di Catherine

La nonna ha testimoniato ancora una volta lo stato d’ansia manifestato dai bambini, relazionato dettagliatamente anche nell’ultima istanza dei consulenti della famiglia nel bosco per chiedere la revoca della sospensione della potestà genitoriale.

“Io sono molto orgogliosa di mia figlia, di quanto è stata forte e di quello che sta facendo per riportare a casa i bambini – ha raccontato Pauline – I bambini non capiscono cosa sta succedendo e soffrono sempre di più. Capita che siano spaventati e Catherine vuole stare con loro”

“Cosa deve fare del resto se sente che hanno bisogno, far finta di niente? – si chiede ancora la nonna – Catherine ha sempre voluto una famiglia, essere una mamma, una moglie, era tanto materna anche con la sorella”.

Le parole della sorella

La delusione e la preoccupazione della famiglia per la vicenda traspare anche dalle parole di Rachael Birmingham, anche lei volata in Abruzzo con la madre per stare al fianco della sorella.

“È sempre più difficile assistere a questa separazione, è una crudeltà – ha raccontato – Mia sorella voleva venire in Italia, pensava all’Italia come il Paese della famiglia, ma non è stato così. Però abbiamo grande fiducia nei nostri avvocati e nella giustizia e che la verità verrà fuori. Siamo certi che la famiglia tornerà unita, solo che deve accadere presto perché ogni giorno che passa è un ulteriore danno”.

La stessa preoccupazione è stata espressa nello studio di Unomattina dalla psicologa Martina Aiello, consulente della famiglia: “È allarmante, è angosciante pensare che i bambini possano restare in queste condizioni per loro estremamente traumatiche”.