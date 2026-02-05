Famiglia nel bosco, la madre e la sorella di Catherine arrivati dall'Australia: l'ipotesi dell'affido ai nonni

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Dall’Australia sono arrivati in Italia la madre e la sorella, psicologa, di Catherine, la mamma della famiglia nel bosco. La donna ha spiegato di voler stare vicino alla sorella in un momento che ha definito “difficile” e ha espresso l’auspicio che la situazione possa evolvere in modo positivo per il nucleo familiare.

L’arrivo della sorella e della madre di Catherine

All’aeroporto di Fiumicino, Rachel, la sorella di Catherine, ha parlato con alcune trasmissioni dicendo di essere molto felice “di essere qui e siamo entusiasti di rivedere mia sorella“.

La donna ha manifestato apprezzamento per l’accoglienza ricevuta in Italia e si è augurata una soluzione positiva della vicenda, considerando tutte le opzioni possibili.

Tra le ipotesi ci sarebbe anche un eventuale rientro della famiglia in Australia.

L’ipotesi di affido ai nonni dei bimbi della famiglia nel bosco

A Ore 14 l’inviata ha riferito che la madre e la sorella di Catherine dovrebbero alloggiare nella casa a Palmoli che l’imprenditore ha lasciato in comodato d’uso alla famiglia nel bosco.

Le due donne il 6 febbraio andranno a trovare i nipoti nella struttura protetta di Vasto. La sorella Rachel Birmingham, psicologa e docente universitaria, sembra voglia tentare tutte le strade per cercare di fare pressione sul Tribunale per i minorenni de L’aquila.

La sorella di Catherine avrebbe anche parlato della possibilità di chiedere un affido temporaneo ai nonni.

Questa soluzione però sarebbe particolarmente complessa perché normalmente l’affido viene concesso solo ad affidatari italiani. L’eventuale presa in carico del caso da parte dell’ambasciata australiana potrebbe aprire ulteriori scenari complicati.

L’incontro per la perizia di Nathan e Catherine

Il 6 febbraio ci sarà a L’Aquila il secondo incontro per Nathan e Catherine nell’ambito della perizia psicologica. I due verranno sottoposti a dei test sia individuali sia di coppia.

Intanto il perito di parte, Tonino Cantelmi ha dichiarato che “Catherine è una mamma esasperata e preoccupata”. Il professionista ha sottolineato come “i genitori siano un valido sostegno emotivo per questi bambini, a dimostrazione che la capacità genitoriale c’è tutta”.

Sull’importanza del ritorno ad una vita sotto lo ‘stesso tetto’ in tempi brevi dei tre figli allontanati dal Tribunale dei minori di L’Aquila in una casa-famiglia, Cantelmi aggiunge che “per superare il disagio che questi bambini manifestano, è necessario ricostruire al più presto l’unità familiare”.