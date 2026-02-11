Famiglia nel bosco, la maestra dei bambini confessa di provare "ansia" e parla della madre: "Non s'intromette"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Avere a che fare con i bambini della famiglia del bosco “mi mette ansia“, ma “non per i bambini in sé”, perché alla fine il cervello umano è predisposto per “imparare a leggere e scrivere”, ma “per tutto il contorno”. Con queste parole Lidia Camilla Vallarolo, la maestra che si occupa dei figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, descrive la sua esperienza. Con la madre, invece, c’è “un rapporto tranquillo” perché “non si intromette”.

Parla la maestra dei bambini della famiglia del bosco

Mercoledì 11 febbraio Lidia Camilla Vallarolo, la maestra che si occupa della formazione dei figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, racconta la sua esperienza in un’intervista a Uno Mattina News.

La donna vede ogni giorno i bimbi nella casa famiglia di Vasto, dove i tre piccoli sono ospiti insieme alla madre.

All’inviata di Uno Mattina News riporta che i bambini si esprimono “in italiano” e che il loro percorso continua, ma non nasconde di provare “un po’ d’ansia”.

Uno stato d’animo, precisa, che non riguarda i bambini in sé ma “tutto il contorno“, ovvero la grande risonanza mediatica che la vicenda ha scatenato da quel ricovero per un’intossicazione che ha scoperchiato le dinamiche della famiglia del bosco.

Il rapporto con la madre Catherine Birmingham

Come noto, nella casa famiglia di Vasto i tre bimbi sono ospiti insieme alla madre Catherine Birmingham, anche se gli incontri sono centellinati secondo le disposizioni delle autorità

Tuttavia la maestra Lidia Camilla Vallarolo racconta che i rapporti con la donna “sono tranquilli”, e aggiunge: “Lei mi dice sempre: ‘Faccia lei, faccia lei'”, quindi “non si intromette” nel percorso formativo dei suoi figli.

L’attacco del consulente ai servizi sociali

Sempre mercoledì 11 febbraio Tonino Cantelmi, lo psichiatra e consulente della difesa della famiglia nel bosco, è intervenuto a Mattino Cinque con un attacco nei confronti dei servizi sociali.

“A me colpisce e stupisce che questo dolore dei bambini sia invisibile al servizio sociale che continua a depositare relazioni nelle quali scambia la sofferenza della madre per ostilità“, ha detto durante il collegamento, aggiungendo che lo stato di cose al momento pone in evidenza un “fallimento” da parte dei servizi, che mancherebbero di “un minimo di autocritica” dal momento che non sarebbero in grado di “fare una mediazione ed entrare in una relazione di empatia con la famiglia”: