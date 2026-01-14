NOTIZIE
Famiglia nel bosco, la maestra dei figli descrive il primo giorno di scuola: "Ho iniziato dalle vocali"

I bimbi della famiglia nel bosco hanno iniziato le lezioni di scuola con la nuova maestra, Lidia Camilla Vallarolo: il racconto dell'insegnante

Stefano D'Alessio

Stefano D'Alessio

Per i figli della cosiddetta famiglia nel bosco martedì 13 gennaio è stato il primo giorno di scuola con la nuova maestra nella casa famiglia di Vasto. L’insegnante Lidia Camilla Vallarolo, 66 anni, con 43 anni di esperienza ma in pensione da 2 anni, ha spiegato di aver iniziato dalle vocali e dai nomi nella prima lezione.

Primo giorno di scuola per i figli della famiglia nel bosco

Sono iniziate martedì 13 gennaio le lezioni di scuola nella casa famiglia di Vasto per i figli della famiglia Trevallion.

La prima lezione con la maestra Lidia Camilla Vallarolo, di 66 anni, con 43 anni di esperienza alle spalle ma in pensione dal 1° settembre del 2024, è durata un’ora e mezza.

La casa nel bosco di Palmoli dove viveva la famiglia Trevallion.

Il racconto della maestra dei figli della famiglia nel bosco

La maestra Lidia Camilla Vallarolo, a proposito della prima lezione di scuola seguita dai figli della famiglia nel bosco nella casa famiglia di Vasto, ha raccontato a Mattino Cinque: “È stata un’esperienza positiva. I bimbi avevano un atteggiamento positivo, erano vivaci, collaborativi e volenterosi“. L’insegnante ha aggiunto: “La mamma si è seduta in fondo, vicino al muro. Quando i bambini non capivano o non riuscivano a esprimersi chiedevano aiuto alla mamma e lei faceva da traduttrice. Ho iniziato dalle vocali e dai nomi“.

Lidia Camilla Vallaroso ha spiegato perché ha accettato l’incarico: “Se si possono aiutare delle creature, si fa. Quando ci sono di mezzo dei bambini si cerca di aiutarli, insegnandogli a leggere e scrivere. Io sono una maestra”.

Gli ultimi sviluppi nel caso della famiglia nel bosco

L’insegnante Lidia Camilla Vallarolo è chiamata a dare una risposta a una delle criticità segnalate dal Tribunale dei Minori de L’Aquila e, cioè, quella che riguarda la presunta scarsa scolarizzazione dei bambini. Per i giudici le lezioni sono decisive per valutare il ricongiungimento con i genitori Nathan e Catherine, che si dicono pronti a seguire le indicazioni del Tribunale.

Sul tavolo dei magistrati è arrivata una memoria difensiva dei consulenti della coppia che definisce “legittima” la scelta di crescere i figli in natura e con l’istruzione parentale.

Il 23 gennaio prenderà il via la perizia disposta dal Tribunale per valutare le capacità genitoriali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

