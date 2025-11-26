Famiglia nel bosco, la mamma era fuggita con i figli per evitare i controlli: la rivelazione e il precedente

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Circa un anno fa Catherine Birmingham si sarebbe rifugiata in provincia di Bologna per sfuggire ai controlli dei servizi sociali. È quanto raccontato in un servizio di Dentro La Notizia. La donna avrebbe portato con sé i tre figli e avrebbe alloggiato in una abitazione in campagna, in un certo senso nelle stesse modalità con cui avrebbe vissuto a Palmoli (Chieti), nel bosco con la famiglia al completo. I residenti di Valsamoggia non si ricordano di lei, ma una anziana dice di sapere che molte famiglie vivono isolate nei pressi dell’Appennino tosco-emiliano.

La presunta fuga di Catherine nel 2024

Secondo l’inviata di Dentro La Notizia Maria Bruno, circa un anno fa Catherine Birmingham, la donna che insieme al marito Nathan Trevallion e i tre figli è finita al centro delle cronache per la casa nel bosco a Palmoli (Chieti), si sarebbe trasferita a Valsamoggia (Bologna) per sfuggire ai controlli dei servizi sociali.

L’inviata fa notare che la donna potrebbe aver soggiornato in una casa tra i boschi, proprio come capitava di recente, ma nessuno dei residenti raggiunti dalla telecamera dice di ricordare qualcosa.

Un’anziana raggiunta dall’inviata rivela, tuttavia, di aver sentito parlare di famiglie che si trasferiscono lungo l’Appennino tosco-emiliano scegliendo di vivere isolate.

Tuttavia l’inviata rivela che nel corso del suo allontanamento Catherine Birmingham avrebbe mantenuto i contatti con i carabinieri e la Procura, inviando e-mail per spiegare le ragioni della sua scelta.

L’avvocato della famiglia rimette il mandato

Mercoledì 26 novembre è stato reso noto che Giovanni Angelucci, l’avvocato dei Birmingham-Trevallion, ha rimesso il mandato per le “troppo pressanti ingerenze esterne” che avrebbero portato a ripercussioni nella fiducia con il cliente.

Al suo posto sono subentrati gli avvocati Davide Femminella e Danila Solinas, che sin da subito hanno annunciato che nella giornata di venerdì 28 novembre depositeranno il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale dei Minori che ha disposto l’allontanamento provvisorio dei tre figli presso una casa famiglia.

Lo scontro politico

Comprensibilmente, la vicenda ha toccato profondamente l’arena politica. Matteo Salvini, ad esempio, si è scagliatro contro i giudici e gli assistenti sociali: “Per i maranza e le baby gang non si sono visti”, ha detto il vicepremier incontrando il dissenso del giornalista e conduttore David Parenzo: “Pensasse ai treni”.

Non è mancato il parere della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella: “Non abbiamo tutta la documentazione e il ministro Nordio l’ha chiesta, l’ordinanza che ho letto lascia piuttosto perplessi“. Nel frattempo la famiglia ha ricevuto due offerte: il sindaco di Palmoli ha proposto alla coppia un appartamento nel centro abitato nell’attesa che la casa di proprietà venga ristrutturata. Un imprenditore di Ortona, invece, ha messo a disposizione uno dei suoi moduli abitativi prefabbricati per far sì che i bambini, con l’eventuale permesso della Procura, vengano nuovamente assegnati ai loro genitori.