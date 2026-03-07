Famiglia nel bosco, la ministra Eugenia Roccella parla di "misura estrema" dopo la separazione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Separare i genitori dai figli è davvero una misura estrema“, lo ha detto la Ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità Eugenia Roccella in un suo intervento televisivo. Gli ultimi aggiornamenti sulla famiglia nel bosco sono ormai noti a chiunque: Catherine Birmingham è stata allontanata dai figli per il suo atteggiamento ostile, e l’opinione pubblica si è spaccata in due fazioni nette.

Eugenia Roccella condanna la separazione dei genitori dai figli

Sabato 7 marzo Eugenia Roccella, ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità, è intervenuta a SkyTg24 e si è espressa sugli ultimi sviluppi sulla famiglia nel bosco.

“Separare i genitori dai figli è davvero una misura estrema”, ha detto Roccella.

“Quello che ha chiesto la Garante per l’infanzia è davvero il minimo sindacale”, ha aggiunto la ministra.

“Prima di separare i bambini dai genitori bisognava fare una valutazione e non dopo”, ha precisato Eugenia Roccella.

Quando si doveva intervenire, secondo la ministra

Nel suo intervento per SkyTg24 Eugenia Roccella ha ricordato che la decisione di separare i figli dai genitori “è molto pesante”, soprattutto perché passare a una condizione “del tutto diversa” rispetto alle proprie abitudini è sempre un’esperienza traumatica.

Secondo la ministra alla Famiglia, queste decisioni andrebbero prese solamente in presenza di casi molto gravi nei quali, a suo dire, non si configura la vicenda della famiglia nel bosco. “Penso che si separino i bambini dai genitori solo in condizioni di rischio, rischio veramente forte” come quando in pericolo è la stessa vita dei figli. La separazione, infine, secondo Roccella “deve essere l’ultima spiaggia, non la prima”.

Lo sfogo di Giorgia Meloni sulla famiglia nel bosco

Tra le istituzioni che hanno espresso la loro posizione sulla vicenda della famiglia nel bosco c’è anche Giorgia Meloni. La premier si dice “senza parole” a seguito dell’ordinanza con cui il Tribunale dei Minorenni ha disposto l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli, che vengono trasferiti in un’altra struttura.

Meloni parla di “assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico“, e per questo sferra il suo ennesimo attacco alla magistratura. “Una magistratura che pretenda di sostituirsi a loro ha dimenticato i suoi limiti”, ha aggiunto alla sua nota.