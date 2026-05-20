Famiglia nel bosco, la mossa di Nathan e Catherine per riavere i figli: "Disponibili a supporto parentale"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Confermo la disponibilità dei genitori ad intraprendere un percorso di supporto parentale”, queste le parole di Simone Pillon, legale della famiglia nel bosco. L’avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham ha parlato delle intenzioni dei due genitori dopo aver incontrato i responsabili del servizio sociale e il team di neuropsichiatria infantile del presidio di Atessa.

Famiglia nel bosco, le parole del legale

Simone Pillon, legale della famiglia nel bosco, ha parlato della situazione dei tre bambini all’ANSA.

“I minori sono stati visti per pochissimo tempo in modo del tutto inadeguato, non è stato approfondito alcun accertamento sugli stessi. Mi chiedo dunque come possa una consulente tecnica dell’ufficio arrivare a conclusioni anche così assertive senza aver prima svolto le valutazioni sui minori”, ha spiegato.

ANSA

Ha inoltre aggiunto che “negli atti non è mai emersa valutazione di bilanciamento tra effetto della cura che è stata somministrata a questi bambini, quindi delle criticità che emergeranno dal loro allontanamento dai genitori e dal collocamento in casa-famiglia, rispetto invece alla situazione pregressa”.

In merito alle criticità, Simone Pillone ha inoltre aggiunto che si conoscono ma che “non si sa se quanto fatto in realtà non rischi di essere peggio delle criticità presenti prima è una questione che nessuno mai ha valutato fino in fondo e io mi sono permesso di chiedere che venga valutata”.

La disponibilità al supporto parentale

Adnkronos riporta altre dichiarazioni di Simone Pillon.

L’avvocato ha sottolineato la disponibilità di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham di intraprendere un percorso di supporto parentale “anche per essere aiutati a meglio sostenere i loro figli nella situazione che stanno vivendo”.

In merito all’incontro con i responsabili del servizio sociale, ha spiegato che “si sono affrontate con grande franchezza alcune diversità di vedute e questo ha consentito un reciproco chiarimento che certo gioverà nell’immediato a distendere i rapporti”.

Le parole del presidente della regione Abruzzo

Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo, ha parlato della vicenda della famiglia nel bosco.

Come riporta AGI, ritiene che ci sia qualche segnale positivo, avvicinamento delle parti e maggiore comprensione dei propri diritti e doveri reciproci.

“Speriamo che questo porti verso una felice soluzione del caso”, ha sottolineato il governatore.

“Stiamo continuando a lavorare nella dovuta discrezione e riservatezza del caso, trattandosi di minori, nonostante la sovraesposizione mediatica contraddica queste mie parole, il nostro dovere e’ quello di essere fedeli a una certa linea”, ha spiegato Marco Marsilio.

Per il presidente della regione Abruzzo è importante lavorare per “creare le condizioni di dialogo tra i garanti dei minori, i legali della famiglia e quindi la famiglia stessa, gli assistenti sociali e le altre strutture istituzionali che intervengono perché questo dialogo possa favorire una soluzione positiva della vicenda, cosa di cui sono fiducioso”.