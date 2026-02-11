Famiglia nel bosco, la nonna e la zia dichiarano che "i bambini sono sconvolti e depressi"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovi sviluppi nella vicenda della famiglia nel bosco. La nonna e la zia dei bambini hanno lanciato un appello per i loro piccoli parenti che sono “sconvolti e depressi”. Giunte in Italia per dare manforte a Catherine, rispettivamente loro figlia e sorella, le due donne hanno ribadito di fidarsi della giustizia, augurandosi che venga fatta la cosa giusta.

Famiglia nel bosco, parlano nonna e zia dei bambini

Tornano a parlare la nonna e la zia dei bambini della famiglia nel bosco che continuano a vivere insieme alla madre, in una struttura ricettiva, lontani dalla loro casa e senza il loro padre Nathan.

Intervistate in tv, la mamma e la sorella di Catherine si sono dette preoccupate per la situazione dei bimbi e per le loro condizioni psicologiche, fortemente turbate da quanto sta accadendo al loro nucleo familiare.

La rabbia dei parenti

Rachel Birmingham e sua madre Pauline sono state sentite da Storie Italiane, hanno spiegato il motivo della loro visita in Italia e fatto un punto sulla situazione che sta vivendo la famiglia di Catherine.

“Siamo entrambe molto tristi, siamo sconvolte. Sentiamo un forte senso di disperazione, siamo arrabbiate ma allo stesso tempo felici di vedere Catherine, Nathan e i bambini. Siamo felici di essere qui, amiamo l’Italia ma non riusciamo a dormire né a mangiare, non siamo per niente contente”, dice Rachel. Sua madre aggiunge che, parlando con la figlia, le ha sottolineato come entrambe siano dalla sua parte. “Sei una persona coraggiosa, continua così”, le ha detto.

Particolarmente preoccupata, la nonna ha sottolineato come i nipoti abbiano bisogno dei loro genitori e dei loro affetti. “Sentono la loro mancanza. Tutto quello che dicono è ‘Voglio andare a casa’”, chiosa.

Come stanno i bimbi e chi è la zia

L’intervento più lungo è quello della sorella di Catherine, Rachel, che è una psicologa australiana con oltre vent’anni di carriera. La zia dei tre bimbi è “responsabile di supporto all’istruzione” alla Sacred Heart Primary School e, in precedenza, ha insegnato per otto anni alla Trobe University Australia.

Intervistata dal programma di Rai Uno, ha sottolineato che, dall’alto della sua esperienza, si aspettava che le condizioni dei suoi nipoti fossero critiche. “Quando si viene separati dal padre e dalla propria casa, quando non si può stare insieme alla madre per tutto il tempo, è normale che sia così. Questi bambini sono come immaginavo che fossero: ansiosi, sconvolti, traumatizzati, desiderosi di tornare a casa, depressi. Non sembrano loro. E per curarli ci vogliono la loro mamma e il loro papà. Questo è il problema, questo è il motivo dell’ansia e del trauma. Serve restituire loro la famiglia, i loro animali e la loro casa. È il solo modo per curarli”, aggiunge.

Infine, la zia dei piccoli della famiglia nel bosco lancia il suo appello al sistema giudiziario. “Tutto questo è davvero una sofferenza non necessaria. Catherine e Nathan hanno dimostrato di essere genitori competenti, non c’è negligenza, non c’è abuso, niente che stiano facendo è contrario agli interessi dei loro figli. Loro due sono genitori amorevoli, hanno messo i loro figli al primo posto e si sono assicurati che il modo in cui li stanno crescendo sia nel loro interesse. Quello che accade non è giustificato e non è necessario. Spero che la giustizia faccia la cosa giusta, mi fido e me lo auguro”.