Famiglia nel bosco, la nuova casa di Nathan e Catherine non sarà pagata né dal Comune né dallo Stato

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Dopo le accese polemiche sul loro stile di vita, la ricerca di una nuova casa per il nucleo noto come famiglia nel bosco entra in una fase cruciale. Al centro dell’attenzione c’è la futura abitazione destinata ad accogliere Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro figli. Il tempo è maturo, ora, per stabilire chi finanzierà il progetto e la costruzione del nuovo immobile, e va precisato da subito che i denari non graveranno sulle casse pubbliche, né dello Stato né del Comune.

Chi sosterrà i costi della nuova casa

Secondo quanto riportato da Today, l’attenzione degli osservatori si è concentrata in prevalenza sull’origine dei fondi previsti per il cantiere. La questione finanziaria ha suscitato interrogativi tra i cittadini, timorosi che la realizzazione della struttura per la famiglia nel bosco gravasse in qualche modo sulle casse pubbliche.

Today specifica che non verrà impiegata alcuna risorsa pubblica per coprire i costi dell’immobile. Nessun finanziamento statale o municipale sosterrà infatti il cantiere nell’area chietina, sgomberando il campo da perplessità sull’uso del denaro comune.

Saranno esclusivamente i diretti interessati, piuttosto, a farsi carico della somma complessiva occorrente per completare le opere edili previste dal progetto. I membri del nucleo stanno valutando in autonomia le modalità migliori per reperire l’intera cifra.

Si esclude perciò ogni intervento assistenziale da parte delle istituzioni locali o nazionali, confermando un piano fondato sull’autodeterminazione economica della famiglia nel bosco.

Le caratteristiche del progetto per Nathan e Catherine

Sulla base delle informazioni diffuse da La7, l’edificio è stato concepito con una struttura in legno a secco, ecologica ed ecosostenibile. Gli spazi della struttura sono stati ideati per integrarsi armoniosamente con l’ambiente naturale, offrendo un rifugio sicuro per la famiglia nel bosco.

Il disegno architettonico risponde alle esigenze quotidiane dei residenti, coniugando essenzialità e funzionalità. Questa scelta costruttiva permetterà di contenere i tempi di esecuzione dell’intervento edilizio.

I tempi necessari per la nuova abitazione della famiglia nel bosco

Come approfondito da Today, l’intento dell’architetta Mascarucci è di avviare i lavori a fine estate, sperando di terminare la costruzione per Natale. Catherine Birmingham intende contribuire al finanziamento dell’opera mediante i proventi del suo libro La mia verità, anche se occorrerà verificare se saranno sufficienti.

La professionista ha ribadito la totale assenza di fondi pubblici, evidenziando il valore umano del percorso intrapreso. L’obiettivo primario resta quello di garantire un futuro sereno a tutti i componenti della famiglia.