Famiglia nel bosco, la previsione di Tonino Cantelmi sulla perizia psichiatrica a Nathan e Catherine

Famiglia nel bosco, i tempi per la perizia psichiatrica

Nel procedimento che riguarda la cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, il Tribunale dei minori ha fissato un termine di 120 giorni per il deposito della relazione della consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli.

La perizia psichiatrica deve contribuire a chiarire capacità e competenze genitoriali di Nathan e Catherine, un passaggio come particolarmente delicato anche per le possibili ricadute sul nucleo familiare.

Come detto, il termine per depositare la relazione è di 120 giorni, ma non è detto che si arrivi fino alla scadenza: se colloqui e accertamenti vengono avviati subito, il deposito può arrivare prima. Il punto è che a un mese dall’avvio della fase peritale non risultano ancora attività svolte.

La previsione di Cantelmi su Nathan e Catherine: “Ormai è passato un mese”

A intervenire sul punto è Tonino Cantelmi, consulente della difesa, che segnala innanzitutto un ritardo nell’avvio degli accertamenti: “Ormai è passato un mese senza che sia stata effettuata alcuna operazione peritale”, precisando di conoscere “la necessità di tempi tecnici”, ma aggiungendo che “questi tempi mal si accordano con il dolore di una famiglia che, a mio parere, sta diventando davvero troppo”.

Per Cantelmi, il passaggio decisivo sta nella qualità e nella tempestività dei primi incontri. “Io spero che si venga a creare un contesto empatico, capace di comprendere il mondo interiore di questi genitori – ha affermato – Credo che nell’anno che ha preceduto il prelievo sia fallito il tentativo di mediazione”.

Da qui l’auspicio che la fase peritale non si trasformi in un ulteriore elemento di rottura: “Sostengo che questa famiglia debba essere accompagnata e non devastata”.

Che cosa deve accertare la perizia psichiatrica

Cantelmi indica come obiettivo centrale l’accertamento della capacità genitoriale: “Deve accertare soprattutto la capacità genitoriale. Questo credo sia decisivo per le valutazioni del tribunale”. Nella sua ricostruzione, la perizia psichiatrica non si svolge in un vuoto emotivo: “Chiunque di noi fosse sottoposto in queste condizioni a una perizia psichiatrica proverebbe un mix di paura, ansia e incertezza”.

Il consulente lega l’esito anche al modo in cui verranno impostati i colloqui e alla relazione con gli specialisti: “Qui vedremo la capacità dei professionisti di svolgere al meglio il lavoro nel momento in cui sapranno costruire relazioni empatiche e accoglienti”.

E aggiunge un’osservazione sui due genitori: “Nathan e Catherine mi sono sembrate persone autentiche, capaci di manifestarsi per quelle che sono”. Ecco perché eventuali difese possono emergere, ma “dipende molto da come i professionisti siano in grado di decodificare le loro paure e di dare risposte ragionevoli”, dicendosi fiducioso “nell’esperienza del perito del tribunale”.