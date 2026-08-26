Famiglia nel bosco, la rabbia di Nathan e Catherine sui bimbi a scuola: "Almeno diteci dove andranno"

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Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, ancora non sanno dove andranno a scuola i loro tre figli a settembre. Le ipotesi sono due: una scuola a Palmoli, vicino alla loro abitazione, o un istituto a Vasto. C’è attesa anche per la decisione sul possibile ricongiungimento della famiglia.

Dove andranno a scuola i figli della famiglia nel bosco

I tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono ancora nella comunità di Vasto in cui erano stati trasferiti dopo l’allontanamento dalla casa della famiglia nei boschi di Palmoli, nella provincia di Chieti.

I genitori, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, non sanno ancora quale istituto frequenteranno i bambini.

ANSA

Come riportato da Il Secolo d’Italia, Catherine ha affrontato la questione durante la presentazione del libro “La mia verità” di San Francesco, ad Agnone. Davanti al capitano dei carabinieri Matteo Genovese, la donna non è riuscita a trattenere le lacrime.

“Non ci dicono neanche dove andranno a scuola” è il virgolettato a lei attribuito.

Le ipotesi sono due: una scuola elementare a Palmoli, vicina alla loro abitazione, o un istituto a Vasto.

Proprio questa seconda possibilità preoccuperebbe la coppia perché iscrivere i figli a Vasto potrebbe significare doversi preparare alla loro permanenza in comunità anche durante l’anno scolastico.

Intanto, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno comprato quaderni, penne e il resto del materiale per il nuovo anno scolastico.

Il messaggio di Catherine Birmingham alle forze dell’ordine

In occasione dello stesso evento, davanti al capitano dei carabinieri Matteo Genovese, Catherine Birmingham ha chiarito di non avere nulla contro le forze dell’ordine.

La donna ha poi raccontato quanto l’abbiano segnata gli eventi degli ultimi mesi.

Attesa la decisione sul possibile ricongiungimento della famiglia nel bosco

L’allontanamento dei bambini dalla casa della famiglia risale al novembre 2025.

Nel corso dei mesi successivi i genitori hanno cercato di andare incontro alle richieste delle istituzioni. Il Comune di Palmoli ha messo a disposizione una nuova casa e nella proprietà della famiglia è stato avviato un progetto per una nuova abitazione con gli standard richiesti.

Il 25 giugno scorso l’avvocato Simone Pillon, che assiste quella che è nota mediaticamente col nome di famiglia nel bosco, ha presentato una nuova istanza per il ricongiungimento. La decisione, però, non è ancora arrivata.