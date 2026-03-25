Famiglia nel bosco, La Russa ha convocato al Senato Nathan e Catherine per far leva sulla "moral suasion"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ignazio La Russa ha ricevuto Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, al Senato. “Siamo sempre stati rispettosi delle leggi e delle regole”, ha detto la mamma dei tre bambini che si trovano attualmente in una casa famiglia a Vasto. La Russa ha spiegato di aver chiesto l’incontro per far leva sulla sua “moral suasion“, per cercare di stemperare il clima che si è creato attorno alla vicenda e arrivare a una soluzione favorevole del caso.

Famiglia nel bosco, i genitori incontrano La Russa

“Abbiamo scelto l’Italia perché aveva gli stessi valori che con cui volevamo crescere i nostri bambini e cioè la famiglia, l’amore, lo stare insieme, il vivere e mangiare in maniera naturale e più di tutto un’esistenza piena di amore e pace dove le persone si supportano”.

A dirlo Catherine Birmingham che assieme al marito Nathan Trevallion ha incontrato nella giornata di oggi, 25 marzo, il presidente del Senato Ignazio La Russa.

ANSA

Il colloquio a Palazzo Giustiniani tra La Russa e i genitori della famiglia nel bosco è durato poco più di mezz’ora. Lo riporta Ansa.

Al termine dell’incontro la mamma ha letto una lettera in inglese, tradotta subito dopo in italiano.

Cosa hanno detto Nathan e Catherine

“Non abbiamo mai fatto del male ai nostri bambini, non li abbiamo mai privati dei loro bisogni”, ha detto Catherine Birmingham.

“Siamo sempre stati rispettosi delle leggi e delle regole e non abbiamo mai litigato né mai instillato nei bambini odio e sfiducia nei leader e nelle autorità giudiziarie e istituzionali attorno a noi”.

“Ciò che Nathan e io siamo venuti qui a offrire – ha detto ancora – era la nostra verità e il nostro continuo impegno a essere quei genitori responsabili, rispettosi e amorevoli che siamo”.

“Siamo una madre e un padre che adorano i loro bambini“, ha aggiunto, “essere presi di mira e attaccati nel modo in cui lo siamo stati noi va oltre la nostra capacità di accettazione e comprensione”.

La Russa: “Stemperare il clima”

Dopo l’incontro, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha spiegato perché ha voluto convocare a Roma i genitori della famiglia nel bosco.

“Non ho né titoli – ha detto – né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria né tanto meno voglio giustificare lo stile di vita di Nathan e Catherine”.

“Spero possa essere utile invitare tutti, con la mia moral suasion, affinché vengano eliminate le rigidità di tutti e tutte le rigidità in modo da favorire il più possibile il ritorno a una famiglia unita”, ha spiegato La Russa.

“È stato per me un piacere ricevere Nathan e Catherine – ha aggiunto – perché era mia intenzione cercare di stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda”.

Cos’è la moral suasion

Con l’espressione moral suasion (persuasione morale in italiano) si indica un’azione di persuasione esercitata da un’autorità per orientare scelte e comportamenti.

Si base sull’autorevolezza e il prestigio dell’autorità che la usa, solitamente tramite inviti, raccomandazioni e richiami.

Spesso si parla di moral suasion in campo politico ed economico, ad esempio da parte del presidente della Repubblica o dell’Antitrust.