Famiglia nel bosco, la scuola privata Istituto figlie della Croce è pronta a seguire i figli gratuitamente

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Uno dei punti cruciali della vicenda della famiglia nel bosco è la scolarizzazione dei bambini. I genitori hanno ricevuto una nuova proposta, una scuola privata si è offerta di accogliere i tre figli di Nathan e Catherine in modalità gratuita. Si tratta dell’Istituto figlie della Croce, una struttura bilingue, che renderebbe l’inserimento dei piccoli meno traumatico.

L’offerta della scuola privata per la famiglia nel bosco

Come riporta il Corriere della Sera, l’Istituto figlie della Croce, sempre a Vasto, è pronta ad accogliere i tre figli della famiglia nel bosco.

“La nostra è una scuola bilingue – ha detto il direttore Massimiliano Melchiorre – quindi perfetta per loro. Inoltre siamo una piccola comunità, l’inserimento risulterebbe meno traumatico”.

ANSA

Il tribunale per i minorenni de L’Aquila

La formazione scolastica dei bambini è ritenuta fondamentale per i giudici, la proposta dell’istituto privato potrebbe essere una buona soluzione per il ricongiungimento della famiglia.

Un’altra offerta è quella della scuola elementare di Palmoli che ha già da tempo espresso la propria disponibilità ad accogliere i figli di Nathan e Catherine, però è lontana rispetto alla struttura dove i bimbi attualmente vivono. Inoltre, la scuola pubblica non accetta iscrizioni a gennaio.

Sulla questione, è probabile che, in un primo momento, la tutrice possa propendere per una soluzione più semplice, ovvero che i bambini siano seguiti da un’insegnante privata all’interno della casa famiglia.

L’offerta dell’insegnante privata

All’inizio di dicembre, Rossella D’Alessandro, maestra del Comune di Palmoli, su richiesta del sindaco del paese Giuseppe Masciulli, si è resa disponibile a impartire lezioni a domicilio ai tre bambini di Nathan e Catherine.

L’insegnante aveva spiegato di aver “già fatto qualcosa di simile anni fa quando ho seguito un bambino a domicilio. Andavo tutti i giorni a casa sua, lo aiutavo con i compiti che avevamo, un programma ministeriale da seguire. A fine anno ha fatto l’esame. Quindi si potrebbe proporre la stessa cosa”.

D’Alessandro, inoltre, nel pomeriggio si occupa di un doposcuola, un progetto didattico consolidato nel paese al quale potrebbero essere iscritti anche i figli di Nathan e Catherine.

Il lavoro dei legali della famiglia nel bosco

Intanto i legali della famiglia nel bosco stanno lavorando per cercare di trovare un accordo tra le disposizioni del Tribunale e i principi di Nathan e Catherine.

Gli avvocati hanno scelto un pool di mediatori culturali che sarebbe composto da un sociologo, un neuropsichiatra infantile, una psicologa e una pediatra, impegnati a studiare le carte.

Alla controperizia psichica sui tre bambini è al lavoro Tonino Cantelmi, psichiatra e professore associato all’Università Gregoriana, nominato già da alcuni giorni, che avrà 120 giorni per completarla.

Attualmente il padre Nathan continua a vivere da solo a Palmoli, la madre Catherine è nella struttura protetta dove tre volte al giorno può vedere i bambini.

Il Capodanno separati

Riguardo al Capodanno, quest’anno la famiglia lo passerà separata. Nathan Travallion passerà da solo la notte del 31 dicembre. Per il 1° gennaio è previsto un incontro di una singola ora presso la casa famiglia di Vasto, dove troverà la moglie Catherine Birmingham e i tre figli.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso perplessità: “Al di là degli errori che possono aver commesso i genitori, non mi sembra che ci fossero dei maltrattamenti nei confronti dei figli. Mi pare una cattiveria non avere permesso il pranzo di Natale tutti insieme”.