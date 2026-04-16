Famiglia nel bosco, la tutrice Maria Luisa Palladino attacca Catherine: "Usa figli per fini commerciali"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Ci sarebbe un nuovo problema nel rapporto tra Catherine Birmingham, madre della famiglia nel bosco, e i suoi figli. Secondo la tutrice Maria Luisa Palladino, la donna utilizzerebbe i propri figli per fini commerciali. Tutto nasce dal libro “La nostra vita libera”, in uscita dal 5 maggio, dove la stessa Catherine Birmingham ha raccontato la scelta di una vita ‘off the grid’, fuori dai modelli del consumo.

Famiglia nel bosco, la tutrice contro Catherine Birmingham

Nella puntata del 16 aprile di Dentro La Notizia, si è parlato dello scontro tra la tutrice Maria Luisa Palladino e Catherine Birmingham.

In un servizio si parla della contestazione da parte dell’avvocato nei confronti della mamma della famiglia nel bosco.

Secondo l’esperta, la donna utilizzerebbe i propri figli per fini commerciali.

Tutto nascerebbe dalla decisione di pubblicare un libro sulla storia della sua famiglia, nonostante la perdita della patria potestà, un’accusa messa nero su bianco, nell’atto con cui Maria Luisa Palladino avrebbe chiesto alla Corte d’Appello dell’Aquila di respingere il ricorso con cui Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno chiesto il ricongiungimento della famiglia.

Il no al ricongiungimento della famiglia del bosco

Il ricorso sarebbe stato respinto proprio per la scelta di Catherine Birmingham

L’uscita del libro sottolineerebbe come la mamma della famiglia del bosco esporrebbe mediaticamente i suoi figli per finalità essenziali.

Come riportato da Il Centro, il parere delle due professioniste nominate dai giudici non è vincolante.

Rappresenta però un peso significativo in un iter sempre più doloroso.

Eventuali ulteriori memorie vanno presentate entro il 21 aprile.

Il libro di Catherine Birmingham

Come riporta l’ANSA, il libro di Catherine Birmingham è La nostra vita libera.

Come descritto dalla casa editrice, viene raccontata la scelta di una vita ‘off the grid’, fuori dai modelli del consumo, a stretto contatto con la natura, con istruzione parentale e ampio ricorso all’autoproduzione.

Una scelta rivendicata dall’autrice come legittima e coerente, ma finita al centro del dibattito dopo l’allontanamento dei figli e il loro affidamento ai servizi sociali.