Famiglia nel bosco, la zia Rachel è preoccupata per i bambini: "Non potrebbero mai vivere senza la loro mamma"

I due gemelli della famiglia nel bosco di Palmoli hanno compiuto sette anni e hanno festeggiato nella casa famiglia di Vasto, con il papà Nathan, la nonna Pauline e la zia Rachel. Dopo il pranzo tutti insieme, la zia ha raccontato paure, incubi e richieste di “tornare a casa” dei piccoli. Intanto, dal 6 marzo inizieranno i test della perizia psicologica sui tre bambini.

I due gemelli della cosiddetta famiglia nel bosco hanno compiuto sette anni e hanno festeggiato il compleanno nella casa famiglia di Vasto che li ospita dal 20 novembre, insieme al resto del nucleo familiare.

Una giornata descritta nei servizi televisivi come una ricorrenza “a metà”, perché vissuta dentro la struttura e non nella casa che i bambini chiamano “Amelia”, il casolare nel bosco di Palmoli. Tra palloncini e sala addobbata, la festa è stata accompagnata dalla presenza dei parenti arrivati dall’Australia e, soprattutto, dalla possibilità di trascorrere più ore rispetto alle normali visite.

Un permesso straordinario ha consentito alla nonna e alla zia di restare con i bambini per mezza giornata e di pranzare anche con il padre Nathan, riunendo tutti attorno allo stesso tavolo dopo mesi.

La zia Rachel tra gioia e timori: “La situazione rimane difficile”

Dopo il compleanno, a UnoMattina News è la zia Rachel a mettere a fuoco lo stato emotivo dei bambini. La donna racconta che il pranzo condiviso è stato “un regalo” e sottolinea lo stupore per aver potuto mangiare tutti insieme, ma aggiunge subito: “La situazione rimane difficile”.

Stando al suo resoconto, uno dei gemelli avrebbe avuto incubi e risvegli notturni: “Galorian ha avuto gli incubi anche la scorsa notte. Si è svegliato piangendo, chiamando mamma, mamma […] ha pianto perché si aspettava di tornare a casa per il compleanno”.

Quanto alla gemella, Rachel racconta un comportamento insolito all’incontro, con un’attesa in disparte prima di avvicinarsi ai familiari, interpretata come il desiderio di “andare via”.

La preoccupazione più netta arriva quando la zia affronta l’ipotesi che i minori possano restare lontani dalla madre: “Non potrebbero mai vivere senza la loro mamma. Non voglio nemmeno immaginarlo cosa accadrebbe se questo dovesse succedere”.

Via alla perizia psicologica dal 6 marzo

Sul piano giudiziario, secondo ANSA, dal 6 marzo prenderà il via la perizia psicologica disposta dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila sui tre bambini, ospiti della struttura dal 20 novembre 2025.

I minori saranno sottoposti a una serie di test dalla consulente tecnica d’ufficio indicata dall’agenzia, la psichiatra Simona Ceccoli. L’attività si svolgerà nella casa famiglia e avverrà alla presenza del consulente nominato dalla difesa, lo psichiatra Tonino Cantelmi.

La perizia durerà due giorni, i risultati saranno poi inviati alle parti entro 60 giorni. Nel frattempo, il proprietario del casolare dato in comodato gratuito alla famiglia, Armando Carusi, ha confermato l’intenzione di proseguire la locazione “solo per un altro anno”, nonostante la proposta di una fondazione di sostenere i costi fino alla maggiore età dei figli.