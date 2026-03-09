Famiglia nel bosco, la zia Rachel racconta la videochiamata tra Catherine e i figli: "40 minuti di urla"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Dopo l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli, il caso della famiglia nel bosco è tornato ad accendere il dibattito pubblico e politico. Rachel, sorella di Catherine, ha parlato della videochiamata tra la donna e i figli che si trovano ancora nella casa famiglia di Vasto. Una chiamata durata quasi 40 minuti perché i bambini non volevano lasciare la madre.

Famiglia nel bosco, l’allontanamento di Catherine dai figli

Catherine Birmigham è tornata nella casa nel bosco di Palmoli insieme al marito Nathan Trevallion. La donna è stata espulsa dalla casa famiglia di Vasto su ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila.

A darle un aiuto, in queste ore, è arrivata anche la sorella Rachel, che ha parlato con i giornalisti appostati all’esterno della casa diventata famosa come l’abitazione della “famiglia nel bosco”. Rachel ha raccontato lo stato d’animo della sorella e la traumatica videochiamata con i figli.

Zia Rachel racconta la videochiamata tra Catherine e i figli

“Siamo scioccati e sorpresi perché non mi aspettavo che accadesse questa crudeltà verso i bambini”, ha detto Rachel Birmingham, che ha descritto la sorella Catherine come “devastata” e “praticamente bloccata”.

Questa mattina la donna ha potuto parlare con i figli per la prima volta dall’allontanamento disposto dal tribunale. Una videochiamata durata quasi 40 minuti invece dei 10 previsti perché, ha detto Rachel, i bambini non volevano salutarla e si chiedevano per quale motivo non potesse essere lì con loro.

“Quaranta minuti di bambini che urlavano e non volevano salutare di nuovo”, ha raccontato Rachel ai giornalisti. Secondo la zia dei bambini della famiglia nel bosco, ad aver accusato di più l’allontanamento di Catherine è stata la gemella “molto spaventata perché nessuno può più proteggerla” ora che sua madre non è con lei.

Famiglia nel bosco, Rachel: “I genitori sono competenti”

Nella casa della famiglia nel bosco è arrivata anche la madre di Rachel e Catherine: “Non abbiamo dormito. Mia madre non sta bene. Ha palpitazioni e ansia. Ieri è stata una giornata orribile, ci sembra di vivere un incubo che non immagineresti mai possa diventa reale”, ha detto Rachel.

La donna ha raccontato che Catherine non ha avuto neanche il tempo di salutare i figli prima di lasciare la struttura e che i bambini erano sotto choc.

Rachel non ha voluto commentare gli attestati di solidarietà arrivati da diversi esponenti delle istituzioni, inclusa Giorgia Meloni, ma ha detto la sua sul futuro dei nipoti: “Torneranno con la madre e il padre, che sono genitori competenti, che non sono stati negligenti, non hanno abusato dei figli, non li hanno feriti. Hanno avuto in mente solo il meglio per loro”.