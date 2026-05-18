Famiglia nel bosco, le mosse di Nathan e Catherine per riavere i figli: casa nuova e sostegno a genitorialità

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, hanno deciso di attuare un nuovo piano per riavere i figli: la loro strategia prevede ora di andare a vivere nella nuova casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli e seguire un percorso di sostegno alla genitorialità. Nathan ha spiegato che i bambini “a volte sono tristi, arrabbiati, ansiosi e continuano a chiedere quando potranno tornare a casa”.

La nuova strategia della famiglia nel bosco

A rivelare i piani della famiglia nel bosco per riavere i figli è stato Nathan Trevallion, nel corso di un’intervista concessa a La Verità: “Abbiamo deciso di andare a stare nella nuova casa, così quando i bambini usciranno saremo pronti ad accoglierli. Dovremo alzarci presto per governare gli animali, che purtroppo non possono venire con noi, ma ne vale la pena pur di riavere i nostri figli a casa il prima possibile”.

Nathan ha poi aggiunto: “Con Catherine abbiamo anche deciso di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, così da poter aiutare ancora meglio i bambini già da ora”.

ANSA

Come stanno i bimbi della famiglia nel bosco

Attualmente, Nathan Trevallion vede i figli sei giorni alla settimana per un’ora e mezza al mattino e il mercoledì pranza con loro, mentre Catherine Birmingham ha due videochiamate a settimana con i bimbi di mezz’ora ciascuna e un incontro a settimana.

Nathan Trevallion ha spiegato: “Poterci finalmente riunire tutti insieme come famiglia ogni settimana è un primo passo, ma ai bambini manca la loro casa, la loro mamma e il loro papà, i loro animali. Sentono anche la mancanza dei nostri amici. A volte sono tristi, arrabbiati, ansiosi e continuano a chiedere quando potranno tornare a casa”.

Come sono i rapporti tra Nathan e Catherine

Nel corso dell’intervista, Nathan Trevallion ha smentito l’esistenza di tensioni con la moglie Catherine Birmingham: “Non è vero, grazie a questa esperienza siamo diventati più forti e uniti“.

Il papà della famiglia nel bosco ha poi assicurato: “Il nostro amore è così profondo che non ci separeremo mai“.