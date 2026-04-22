Famiglia nel bosco, le parole di Nathan e Catherine dopo l'udienza sul ricongiungimento: "Siamo distrutti"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sempre più provati dalla battaglia giudiziaria per riavere i propri figli. Mentre la decisione della corte di Appello dell’Aquila sul ricorso dei legali dei genitori della famiglia nel bosco sarebbe stata rinviata di una settimana, la coppia anglo-australiana ha espresso tutta la propria afflizione in alcune dichiarazioni in Tv. “Siamo distrutti” ha detto il papà dei tre bambini.

L’udienza per il ricongiungimento

Come riportato da Ansa, nella giornata di martedì 21 aprile si è svolta l’udienza a trattazione scritta in corte d’Appello sul ricorso presentato dai legali della famiglia nel bosco, contro la decisione del 6 marzo del tribunale per i minorenni dell’Aquila di allontanare Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto che ospita i figli da cinque mesi.

Si è trattato di un’udienza “cartolare”, dunque non alla presenza delle parti, che hanno potuto soltanto depositare telematicamente gli atti.

Nel ricorso di 37 pagine depositato il 18 marzo scorso, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, hanno contestato l'”unilateralità” dell’ordinanza del tribunale, il quale non avrebbe accolto le richieste della famiglia ma si sarebbe pronunciato soltanto sulla base delle relazioni dei servizi sociali, non tenendo contro di quella della Asl, che, dopo la prima ordinanza del novembre 2025, aveva invitato a “favorire e ripristinare una consuetudine nella situazione affettiva, attraverso la garanzia di continuità dei legami familiari”.

Le parole di Nathan e Catherine

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la decisione dei giudici della corte d’Appello dovrebbe essere depositata nell’ultima settimana di aprile.

“Siamo due genitori distrutti, abbiamo il cuore spezzato, siamo veramente molto, molto tristi e non teniamo la forza per parlare più” sono state le parole ai microfoni della trasmissione Storie italiane di Nathan Trevallion, al fianco della moglie Catherine che non ha però voluto rilasciare dichiarazioni.

L’incontro alla Camera

Nella giornata di mercoledì 22 aprile la coppia è attesa alla Camera, su invito della presidente della Commissione per l’infanzia di Forza Italia, Michela Brambilla, accompagnati dai legali e del consulente di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi.

Dopo il colloquio con il presidente del Senato Ignazio La Russa del 25 marzo, i genitori della famiglia nel bosco saranno accolti dunque nuovamente dalle istituzioni, in un incontro pubblico per parlare di una proposta di legge a firma della stessa Brambilla, per l’introduzione di un collegio tecnico multidisciplinare nei casi di allontanamento analoghi al loro.