Famiglia nel bosco, le perizie non confermano le accuse di Catherine sul presunto autolesionismo dei bambini

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Gli atti di autolesionismo dei tre bambini della famiglia nel bosco sono oggetto di discussione tra Catherine Birmingham e la casa famiglia di Vasto, dove sono ospiti da oltre tre mesi. Episodi che sono stati riportati dalla madre e anche nelle istanze dei suoi consulenti, ma che non troverebbero conferma nei pareri dei responsabili della struttura, inseriti nella relazioni inviate al tribunale dei minori dell’Aquila.

La quarta perizia sui genitori

Nel giorno della quarta e ultima perizia psichiatrica su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, anche questi episodi sono stati al centro della seduta di due ore della consulente tecnica nominata dal tribunale, Simona Ceccoli.

“Credo nell’umanità, nella giustizia e nelle persone che ci lavorano” ha detto la madre prima di entrare.

ANSA

I test sulla famiglia nel bosco

Nella giornata di sabato 21 febbraio sono in programma i test ematochimici sui tre bambini, uno degli elementi critici per le valutazioni del giudice dell’Aquila, nonostante Catherine abbia ricordato la sua contrarietà all’utilizzo di siringhe.

Intanto emergono però alcuni elementi contenuti nelle relazioni tecniche già inviate dalla consulente al tribunale, che secondo quanto riportato da Repubblica non farebbero emergere un quadro favorevole alla coppia anglo-australiana.

Gli atti di autolesionismo

Nell’ultima sarebbe riportato anche il parere sugli episodi di autolesionismo che i tre bambini avrebbero manifestato per il grande stress provocato dal distacco dai genitori.

Atti, come segni di morsi sulle mani, che hanno riferito i due consulenti della difesa, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, nell’istanza di ricongiungimento con allegati otto file di foto digitali, due video e due disegni, per dimostrare le ripercussioni “sul piano emotivo, comportamentale e relazionale” della separazione.

Gli episodi però non troverebbero conferma da quanto detto dalle educatrici della casa famiglia di Vasto: alla domanda della consulente Simona Ceccoli, la responsabile della struttura, la psicologa Lucia Fiorillo, avrebbe negato.

Una ricostruzione che potrebbe incidere sulla decisione dei giudici del tribunale dei minori sul ricongiungimento, che da quanto riferito da Repubblica potrebbe già arrivare giovedì 5 marzo, prima dei test psichiatrici sui bambini fissati per venerdì 6 e sabato 7 marzo.