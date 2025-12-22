Famiglia nel bosco, le rivelazioni del sindaco di Palmoli sui genitori: "C'era ostruzionismo totale, ora no"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Segnali di apertura sempre più chiari da parte dei genitori della famiglia nel bosco di Palmoli. A testimoniare una maggiore disponibilità dei coniugi Trevallion, sulle disposizioni delle autorità riguardo la cura dei figli, è il sindaco del comune abruzzese Giuseppe Masciulli. Un cambio di atteggiamento già rilevato nelle relazioni della curatrice speciale dei tre piccoli e che potrebbe portare a un ricongiungimento a Natale.

La testimonianza del sindaco di Palmoli

Ai microfoni di Mattino Cinque, il primo cittadino di Palmoli ha parlato della maggiore collaborazione di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, anche sul tema delle vaccinazioni da somministrare ai figli.

"L’atteggiamento dei genitori è totalmente mutato dalla data del collocamento dei minori in struttura" ha confermato il sindaco Masciulli, in riferimento alla decisione del 20 novembre con cui il tribunale dei Minorenni aveva deciso di affidare i bambini a una casa famiglia di Vasto.

L’indiscrezione sul ricongiungimento a Natale

Nella giornata del 19 dicembre, la Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso dei genitori, ma durante il mese nella struttura sono stati registrati passi avanti sia da parte dei piccoli sia dei genitori, che potrebbero portare la famiglia nel bosco a riunirsi per Natale.

Un’indiscrezione riportata nella puntata di lunedì 22 dicembre di Dentro la Notizia, secondo cui i coniugi Trevallion potrebbero passare la giornata con i figli, ma sotto la supervisione dei servizi sociali.

Il cambiamento della famiglia nel bosco

Intervistato nella trasmissione su Canale 5, Masciulli ha sottolineato come "in precedenza, per oltre 12 mesi, c’è stato un ostruzionismo totale verso qualunque attività venisse proposta da parte dei servizi sociali".

Il primo cittadino nel piccolo comune in provincia di Chieri ha ricordato "che nel mese di aprile la famiglia, insieme al legale di fiducia dell’epoca, aveva sottoscritto un cronoprogramma che prevedeva visite mediche, visite pediatriche".

"In una prima fase si era addirittura resa irreperibile, trasferendosi in provincia di Bologna, senza comunicare il domicilio temporaneo di quel momento – ha aggiunto – Poi è rientrata, ha sottoscritto questo accordo a cui non ha ottemperato e per sei-sette mesi i servizi sociali hanno tentato di stabilire un dialogo, facendosi accompagnare in alcune circostanze dai carabinieri, perché veniva impedito loro di parlare con i bambini e di accedere nell’abitazione".