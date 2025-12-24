Famiglia nel bosco, le rivelazioni dell'ex avvocato sul sondino, la plastica in casa e gli spazzolini da denti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

"Solo uno dei bambini si è strappato il sondino naso-esofageo, perché gli dava fastidio", lo dichiara a Mattino Cinque Giovanni Angelucci, l’ex avvocato della famiglia nel bosco. Il legale precisa che durante il ricovero a seguito dell’intossicazione da funghi il piccolo avrebbe disconosciuto l’autorità del medico presente rivolgendosi dunque alla mamma, Catherine Birmingham, per manifestarle il disagio che provava con quello strumento. "Guarda, è anche di plastica", avrebbe detto il piccolo per giustificare quel gesto ed evitare di essere redarguito dalla donna.

Il dettaglio del sondino di plastica

L’ex avvocato della famiglia nel bosco, Giovanni Angelucci, è intervenuto il 24 dicembre in collegamento con Mattino Cinque per chiarire il dettaglio del sondino di plastica oggetto di una delle contestazioni del Tribunale dei Minori.

Angelucci ha spiegato che nel novembre 2024 l’intera famiglia è stata ricoverata per un’intossicazione da funghi. Mentre tutti i componenti avevano il sondino, solo uno dei fratellini avrebbe opposto resistenza.

Il piccolo, non fidandosi del medico presente, si sarebbe dunque rivolto alla madre per dirle che il sondino naso-gastrico gli stava dando fastidio.

"Mamma, è pure di plastica", avrebbe detto per avere il placet da mamma Catherine.

Nella casa della famiglia del bosco "la plastica c’era"

Angelucci, inoltre, aggiunge un altro dettaglio interessante. "Ho vissuto in quella casa per più di un mese" e "la plastica c’era", dice l’avvocato, aggiungendo che questo materiale sarebbe stato presente "nei giocattoli dei bambini".

La plastica era presente anche "nelle confezioni di aceto balsamico" e "negli spazzolini da denti", aggiunge inoltre Angelucci. Perché, dunque, ha rimesso il mandato? "In quei giorni ci sono state delle ingerenze esterne importanti", prima delle quali lui avrebbe tentato di "ammorbidire la famiglia" in riferimento alle loro scelte di vita.

Tali ingerenze avrebbero portato Catherine Birmingham e Nathan Trevallion ad "allontanarsi da me", motivo per cui Angelucci avrebbe infine scelto di rinunciare all’incarico.

A smentire parte della versione di Angelucci ci sarebbero le scelte di Nathan Trevallion, che porterà dei pensieri di Natale ai suoi figli presso la casa famiglia di Vasto. Regali, questi, che gli sarebbero stati consegnati dall’imprenditore Armando Carusi che ha messo la propria abitazione a disposizione della famiglia.

C’è un veto: "Solo bambole di pezza e vestitini" e niente plastica, scrive il Corriere della Sera. Vietati, inoltre, sarebbero i cibi artificiali e la carne, anche dei confetti donati da una donna di Sulmona. "I nostri bambini non possono mangiarli", avrebbe detto Trevallion.

Il dettaglio del sondino secondo il tribunale

Diversa è la narrazione presente nell’ordinanza emessa dal tribunale dei minori, messa nero su bianco dalla presidente Cecilia Angrisano e riportata dal Corriere della Sera.

Il "rifiuto del sondino naso gastrico" sarebbe ingiustificato in quanto "fatto di silicone o poliuretano". Tale rifiuto denota "l’assoluta indisponibilità dei genitori a derogare anche solo temporaneamente (…) ai principi ispiratori delle proprie scelte esistenziali" ma soprattutto l’assoluta rigidità di mamma Catherine, con la quale si è reso necessario insistere per il trattamento della "seria bronchite con broncospasmo" di cui soffriva la bambina.

Il pranzo di Natale

Infine, è arrivata la decisione del tribunale dei minori sul Natale. La famiglia del bosco non verrà ricongiunta, ma Catherine Birmingham e Nathan Trevallion potranno incontrare i loro figli dalle 10 alle 12:30 presso la casa famiglia di Vasto.

Per questa decisione Nathan "è abbattuto e deluso", una delusione condivisa anche dai residenti di Palmoli che speravano in un epilogo diverso. I criteri di abitazione, scolarizzazione e socializzazione non sono ancora rispettati dai coniugi, per questo i giudici hanno scelto di tenere il nucleo separato.