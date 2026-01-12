Famiglia nel bosco, le ultime notizie sui bambini dal sindaco di Palmoli: "Vivono un trauma"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le ultime notizie su come stanno i bambini della famiglia nel bosco, attualmente ospitati in una casa famiglia di Vasto, arrivano direttamente dal sindaco di Palmoli. Secondo Giuseppe Masciulli, la bambina e i due gemelli, rispettivamente di 8 e 6 anni, starebbero “vivendo un trauma” perché non abituati a stare così tanto tempo lontani dai propri genitori, dopo una vita vissuta unicamente con loro. Questa affermazione sarebbe, in parte, in contrasto con quanto relazionato dalla tutrice incaricata dal Tribunale dei minori dell’Aquila. Per la consulente “i bambini sono sereni e pienamente adattati al nuovo ambiente”.

Famiglia nel bosco, le parole del sindaco di Palmoli

Nel corso della puntata di Storie Italiane del 12 gennaio, è intervenuto Giuseppe Masciulli.

Il sindaco di Palmoli è stato invitato a commentare le parole di Nathan Trevallion.

ANSA

Il padre della famiglia nel bosco ha raccontato, in un’intervista a La Stampa, che uno dei gemelli è arrivato a rompere le cose che più ama e che ci sono numerosi litigi tra i tre figli.

Il primo cittadino ha, in parte, confermato che i bambini non sono così sereni come emergerebbe dalle relazioni dei consulenti.

“Le parole di Nathan rispecchiano una situazione che è facilmente comprensibile, perché noi ci riferiamo a una famiglia che ha fatto vivere ai propri figli una vita del tutto particolare”, ha sottolineato.

“Una famiglia dove i genitori erano a contatto con i propri figli h24”, ha spiegato.

Come stanno i bambini secondo il sindaco

Giuseppe Masciulli ha, inoltre, rivelato che i bambini della famiglia nel bosco starebbero vivendo un trauma.

Il motivo è “perché sono stati spostati da un ambiente immerso nella natura in una casa famiglia, in una struttura chiusa all’interno di un centro abitato di medie dimensioni”.

Inoltre, secondo il primo cittadino, sono disorientati.

Cosa aveva detto la tutrice sulla famiglia nel bosco

La tutrice incaricata dal Tribunale dei minori dell’Aquila di prendersi cura dei tre bambini aveva smentito le parole di Catherine Birmingham.

A La Vita in diretta, aveva sottolineato l’estrema rigidità della donna che direbbe no a tutto.

Inoltre, aveva rivelato che “i bambini sono sereni e pienamente adattati al nuovo ambiente”.